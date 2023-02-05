في روتين العناية بالبشرة.. السيروم أم المرطب أولاً؟

الوكيل الاخباري - يضمن تطبيق منتجات العناية بالبشرة بالترتيب الصحيح، حصول بشرتكِ على الفوائد الكاملة لكل منتج، وفيما يتعلق بالسيروم والمرطب، فإنه من المنطقي وضع السيروم قبل المرطب؛ هذا لأن السيروم عادةً ما يكون خفيف الوزن، في حين أن كريمات الترطيب تكون أثقل.



ويمكن لتطبيق السيروم أولاً أن يمنح البشرة فرصة أكبر لامتصاص المكونات النشطة، ويعتبر المرطب هو الخطوة الأخيرة في روتين العناية بالبشرة.



ووفقاً للخبراء، فإنه من الأفضل وضع السيروم قبل المرطب؛ نظراً لأن العديد من أنواع السيروم تكون عبارة عن سوائل رقيقة أو مواد هلامية بتركيبات تعتمد على الماء، فهي لا تحتوي على زيوت.



وخلافاً لذلك، تحتوي العديد من المرطبات على زيوت وهي أكثر سمكًا من السيروم؛ ونظراً لأن الزيوت تطرد الماء، فإن وضع مرطب زيتي قبل السيروم المائي قد يمنع الجلد من امتصاص المكونات الموجودة في السيروم.



فضلاً عن ذلك، فإن السيروم عادة ما يحتوي على أجزاء أصغر من المرطبات، تسمح بتوصيل المكونات إلى أعماق الجلد،



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وبغض النظر عن نوع البشرة أو المنتجات التي يتم استخدامها، فإن الروتين الأساسي للبشرة، يشمل استخدام المنظف، ثم المرطب، ثم كريم واقي من الشمس.



ويمكن للأشخاص الذين يرغبون في إضافة السيروم إلى روتينهم أن يطبقوه بعد التنظيف وقبل الترطيب في الصباح أو في المساء.

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