الأحد 05-02-2023
الوكيل الاخباري

357 طلب براءة اختراع في الأردن العام الماضي

إضراب المدارس في الضفة الغربية المحتلة اليوم

السعودية تؤجل تطبيق العمر التشغيلي على الشاحنات لمطلع آب المقبل

الخرابشة: مذكرة التفاعم لتقطير النفط من الخصر الزيتي غير مُلزمة للحكومة

ارتفاع تخزين السدود إلى 89.5 مليون متر3 مياه

المركزي: تحديث برمجة أجهزة عدّ النقود في البنوك ومحال الصرافة لتتعرّف على الـ 50 الجديدة

الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لرفع الحصار عن أريحا

الأوقاف: أكثر من 23 ألف شخص سجلوا للحج ولا نية لتمديد المهلة حتى الآن

عاصفة ثلجية قطبيّة ورياح شديدة في لبنان

التربية: غرفة عمليات لمتابعة الفصل الدراسي الثاني

الأحد، 05-02-2023 01:05 م

في روتين العناية بالبشرة.. السيروم أم المرطب أولاً؟

164190


الوكيل الاخباري - يضمن تطبيق منتجات العناية بالبشرة بالترتيب الصحيح، حصول بشرتكِ على الفوائد الكاملة لكل منتج، وفيما يتعلق بالسيروم والمرطب، فإنه من المنطقي وضع السيروم قبل المرطب؛ هذا لأن السيروم عادةً ما يكون خفيف الوزن، في حين أن كريمات الترطيب تكون أثقل.

ويمكن لتطبيق السيروم أولاً أن يمنح البشرة فرصة أكبر لامتصاص المكونات النشطة، ويعتبر المرطب هو الخطوة الأخيرة في روتين العناية بالبشرة.

ووفقاً للخبراء، فإنه من الأفضل وضع السيروم قبل المرطب؛ نظراً لأن العديد من أنواع السيروم تكون عبارة عن سوائل رقيقة أو مواد هلامية بتركيبات تعتمد على الماء، فهي لا تحتوي على زيوت.

وخلافاً لذلك، تحتوي العديد من المرطبات على زيوت وهي أكثر سمكًا من السيروم؛ ونظراً لأن الزيوت تطرد الماء، فإن وضع مرطب زيتي قبل السيروم المائي قد يمنع الجلد من امتصاص المكونات الموجودة في السيروم.

فضلاً عن ذلك، فإن السيروم عادة ما يحتوي على أجزاء أصغر من المرطبات، تسمح بتوصيل المكونات إلى أعماق الجلد،

اضافة اعلان

 

 


 


وبغض النظر عن نوع البشرة أو المنتجات التي يتم استخدامها، فإن الروتين الأساسي للبشرة، يشمل استخدام المنظف، ثم المرطب، ثم كريم واقي من الشمس.

ويمكن للأشخاص الذين يرغبون في إضافة السيروم إلى روتينهم أن يطبقوه بعد التنظيف وقبل الترطيب في الصباح أو في المساء.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

زهرة الخليج 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2094686-1126704734

سيهمّك طبعاً معرفة فوائد زيت المكاديميا للبشرة

image_220729_ar

عوامل تبطئ ظهور تجاعيد الوجه

4833586-610310484 (1)

بهذه الطريقة.. احمي أظافرك في فصل الشتاء

11fb1eae-3e8a-4cf5-bc96-7febc8d970ab

هذا ما يفعله جهاز البخار بأظافرك

قبفع7غف

نصائح للحفاظ على نظافة أدوات الأظافر

0a60cb89-f4ce-41b3-8b7e-1709c0d95a84

5 طرق سهلة لعلاج السيلوليت

أخبار متعلقة
فراكشنال-ليزر

ماذا تعرفين عن تقنية الفراكشنال ليزر

tbl_articles_article_35305_728dc6d8658-2966-4a26-bd02-d1cf6aa958ef

لكِ ... لهذه الأسباب عليك شرب عصير الليمون

نمكك

مأكولات عليكِ تناولها قبل أسابيع من يوم الزفاف لتعزيز نضارة البشرة

ازالة_البقع_السوداء_من_الوجه_نهائي

كيفية تحضير كريم لازالة البقع البنية من الوجه في اسبوع

d-6-758x506

علاج طبيعي للتخلص من الحبوب الجافة خلف الذراعين

tbl_articles_article_29957_427359b4768-24a2-4eb6-a46a-f285e10a6556

استخدامات مذهلة لـ«ماء الورد» في علاجات البشرة.. تعرفي عليها