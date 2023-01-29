كيفية شد الجلد بعد إنقاص الوزن

الوكيل الاخباري - بعد فقدان الوزن تواجه الكثير من النساء مشكلة كبيرة وهي ترهل البشرة وفقدان مرونتها لأنه عندما يتم خسارة الوزن بسرعة لا تحصل البشرة على الوقت الكافي لتقليص حجمها الطبيعي.



يبدأ ارتخاء الجلد فعلياً عند زيادة الوزن٬ لأن تحت الجلد توجد طبقة من الدهون وتحتها طبقة من العضلات٬ وعند اكتساب الوزن تتمدد البشرة لاستيعاب الخلايا الدهنية الجديدة٬ وعندما تفقد كمية جيدة من الدهون يظل الجلد مشدوداً ولكن هناك مساحة فارغة تحت الجلد تسبب ترهل البشرة.



فكيف يمكن شدّ البشرة المترهلة بعد خسارة الوزن؟ إليك هذه النصائح:

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حافظي على رطوبة جسمك



اشربي 2 لتر من الماء يومياً لأن ذلك سوف يساعد على شد وتنعيم البشرة وطرد السموم.



إبطاء فقدان الوزن



عندما تتبعين نظاماً غذائياً مقيداً وتمارسين الرياضة لخسارة بعض الكيلوغرامات تأكدي من فقدان الوزن ببطء على مدار فترة من الزمن لتحصل البشرة على وقت كافٍ للتقلص.

تناول الطعام الصحي



أثناء فقدان الوزن يجب التأكد من اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم مثل الكربوهيدرات الجيدة كالخضار والحبوب الكاملة والدهون الصحية مثل الأفوكادو وزيت الأفوكادو وزيت الزيتون والسمن وأيضاً الفاكهة والألبان والبروتينات.



ممارسة تمارين القوة



تساعد هذه التمارين في إعادة بناء العضلات التي تقع أسفل الجلد مباشرة وتجعل البشرة مشدودة.

حمام ملح البحر



تعمل أملاح البحر معجزة عندما يتعلق الأمر بشد البشرة وتجديد شبابها. إنها تساعد في الدورة الدموية مما يجعل بشرتك متينة ويجعلها متوهجة أيضاً.



الترطيب



يساعد ترطيب البشرة على تنعيم البشرة وشدها. يمكن استخدام واحد من كريمات الترطيب المتوافرة في الأسواق أو اللجوء إلى الزيوت الطبيعية مثل زيت اللوز أو زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.



التدليك



تدليك الجسم مرتين في الأسبوع هو أفضل طريقة لشد الجلد بعد فقدان الوزن. يمكنك القيام بذلك في منتجع صحي أو القيام بذلك في المنزل.

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