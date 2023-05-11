هل يمكن علاج القلق النفسي من دون أدوية؟

الوكيل الاخباري - إذا كنت تعانين من القلق ، فإن مشاعر القلق المستمرة يمكن أن تكون مزعجة ويصعب السيطرة عليها. عادة ما تكون هذه المشاعر شديدة ولا تتناسب مع المشاكل والمخاطر الفعلية في حياتك اليومية. يمكن أن تجعل من الصعب العمل في المنزل أو في العمل أو في المواقف الاجتماعية.



علاج القلق من دون أدوية

هل تتساءلين كيف تعالجين القلق بدون دواء؟ يختار بعض الأشخاص تبني المزيد من العلاجات الطبيعية مثل التأمل والتمارين لتقليل أعراض القلق والتعامل معها.



العلاج النفسي

يساعد العلاج النفسي الأفراد على إدراك تحيزاتهم السلبية ، وعرض المواقف التي يواجهونها بموضوعية ، وترميز المعلومات الجديدة بموضوعية ، واستخدام هذه المعلومات لإعادة بناء نظرتهم للعالم. مما قد يؤدي أيضًا إلى تقليل القلق.

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العلاج السلوكي المعرفي (CBT) هو شكل شائع من علاج القلق. يدمج المعالج كتيبات أو مواد تربوية نفسية أخرى وقد يوصي بالواجبات المنزلية اليومية لمساعدتك على تعلم طرق تكيفية لإدارة المعتقدات المختلة وتقليلها ، وتطوير آليات التكيف التكيفية ، وفهم العلاقة الديناميكية والمتبادلة بين المشاعر والأفكار والسلوكيات.



التأمل

يشعر الكثير من الناس بأنهم مشغولون جدًا أو مضغوطون بحيث لا يستطيعون التواجد والتركيز على تنفسهم ؛ ومع ذلك ، يمكن أن يساعد التأمل في تقليل القلق من خلال إتاحة المزيد من الوقت للانتباه. يعزز إحساسك بالإتقان من خلال السلوك الإدراكي المرصود للذات



يمكن ممارسة التأمل أثناء المشي أو القيام بتمارين بسيطة أخرى. يهدف إلى تحطيم الفئات العقلية التلقائية المعتادة ، وبالتالي استعادة الطبيعة الأساسية للتصورات والأحداث ، مع التركيز على العملية مع تجاهل الغرض أو النتيجة.



تمامًا مثل التأمل ، يمكن لليوغا أن تساعد الناس على إيجاد المزيد من السلام في يومهم وأن يكونوا أكثر وعيًا. يعزز التوازن الصحي بين العمل والحياة ويقلل من الأفكار والسلوكيات المقلقة. تعزز اليوغا أيضًا تقنيات التنفس العميق لإرخاء العقل والجسم وزيادة الأوكسجين . يمكن القيام بذلك بسهولة من المنزل أو باستخدام تطبيق من اختيارك.



التدرب على تفريغ الطاقة السلبية

اليقظة هي إدارة ذاتية للانتباه، للممارسة ، ابدئي في التعرف على ما يحدث للعقل والجسم عندما يتم تحفيزهما. أعيدي انتباهك مرارًا وتكرارًا إلى منبه محايد واحد مثل أنفاسك . بمجرد أن تصبح أكثر وعياً بالأحاسيس الجسدية في مكان مريح ، قد يصبح من الأسهل أن تكون متيقظًا في التفاعلات اليومية.



النوم

يعد النوم أمرًا ضروريًا للأداء الإدراكي الصحي.إن الحصول على الكمية المناسبة أمر ضروري للشعور بنفسك أكثر ، وقد يساعدك دمج روتين يومي وليلي في بدء أنماط صحية. ينشئ بعض الأشخاص طقوسًا مهدئة قبل النوم ، مثل إيقاف تشغيل جميع الأجهزة الإلكترونية قبل النوم بـ 30 دقيقة ، أو أخذ حمام ساخن ، أو الكتابة في مفكرة.

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