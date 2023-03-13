هل يمكن لمعجون الأسنان البنفسجي أن يجعل ابتسامتك أكثر بياضاً؟

الوكيل الاخباري - يُعرف الكثير من الناس أنه لتقليل درجات اللون الأصفر وزيادة لمعان الشعر الأشقر، من الأفضل استخدام شامبو بنفسجي اللون، لكن هل فكر أي شخص في فعل الشيء نفسه بأسنان صفراء أو أن يكون هناك معجونٌ بنفسجي لهذا الغرض؟ الجواب نعم.





وفي حين قد يكون الشامبو البنفسجي معروفًا على نطاق واسع، فإن معجون الأسنان البنفسجي موجودٌ بالفعل ويعمل في النهاية بنفس الطريقة، كما أن هناك العديد من العلامات التجارية المختلفة لمعجون الأسنان البنفسجي والعديد من الأماكن لشرائه أيضًا. ولكن عند شراء هذا المعجون، عليك أن تضعي في اعتبارك احتمال أن تكون لديكِ حساسية تجاه مكوناته، بغض النظر عن العلامة التجارية، وأنه من المهم البحث عن العلامات التي تشير إلى الأعراض التي تنتج عن استخدامه، مثل الطفح الجلدي حول الفم أو تقرحات الفم.



ما هو معجون الأسنان البنفسجي؟



اضافة اعلان







يمكنكِ تصحيح لون أسنانك باستخدام معجون أسنان بنفسجي اللون للحصول على أسنان أكثر بياضًا، إذ لا تحتاجين حتى إلى أي إجراءات تبييض مؤلمة للأسنان، حيث يمكنه أن يصحح لون أسنانك ويزيل البقع الصفراء بشكل مشابه لتصحيح لون بشرتك باستخدام كونسيلر بألوان مختلفة، مع فارق أن الكونسيلر يخفي ولا يزيل. مثلاً، يساعد الكونسيلر الأخضر على إخفاء البقع الحمراء على الوجه، والكونسيلر بدرجة لون الخوخي على إخفاء اللون الأزرق الداكن تحت العينين.





من أين تشتري معجون أسنان بنفسجي اللون



يمكن العثور على معجون الأسنان البنفسجي عبر الإنترنت أو الصيدليات أو المتاجر، ولكن عليكِ البحث عنه بشكلٍ جيدٍ، والتأكد من قراءة جميع مكوناته على الموقع الإلكتروني أو العبوة قبل شراء المنتج الجديد.



كذلك عليكِ الابتعاد عن أي منتجٍ يحتوي على مادةٍ ممكن أن تسبب لك الحساسية أو مادة البيروكسي، حيث سيؤدي ذلك إلى تأخير رحلة تبييض الأسنان، أي ستحتاجين إلى فترةٍ أطول من أجل الحصول على ابتسامةٍ بيضاء لامعة.



وبعد اختيار معجون الأسنان البنفسجي المناسب، استعدي للابتسام بشكل أكبر وأكثر إشراقًا من أي وقت مضى!

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



زهرة الخليج