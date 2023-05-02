وسائل بسيطة وطبيعية.. لحواجب كثيفة وجذابة

الوكيل الاخباري - الكثيرات من النساء يحلمن بحواجب سميكة وعريضة وفاتنة. إذا كنتِ تحلمين بحاجبين سميكين وعريضين وفاتنين، لكن حلمك يصطدم بواقع أن حاجبيكِ رقيقان ورفيعان، فقد صار بإمكانك اليوم تحقيق الحلم مع العلاجات والوسائل التي نقدمها لكِ. من زيت الخروع إلى صفار البيض، يوجد الكثير من الطرق الممتعة والسهلة للحصول على شعر حواجب سميك وقوي، لذا ضعي هذه المكونات ضمن روتينكِ اليومي للعناية بالبشرة، واتركي العنان لحاجبيكِ.



كيفية نمو الحواجب السميكة بشكل طبيعي:

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1 . زيت الخروع:

يعتبر زيت الخروع علاجاً طبيعياً غنياً بالأحماض الدهنية والفيتامينات، التي يمكن أن تساعد على تعزيز نمو الشعر. وقد وجدت دراسة، نشرت في مجلة علوم التجميل، أن زيت الخروع يحتوي على حمض الريسينوليك، الذي يمكن أن يعزز نمو الشعر عن طريق تحفيز إنتاج البروستاجلاندين E2.



ولاستخدام زيت الخروع لحاجبين أكثر سمكاً، ضعي كمية صغيرة من الزيت على حاجبيكِ باستخدام عصا ماسكارا نظيفة أو مسحة قطنية، واتركي الزيت طوال الليل، ثم اشطفيه في الصباح.



2 . زيت جوز الهند:

هو علاج طبيعي آخر يمكن أن يساعد على تغذية وترطيب حاجبيكِ، إنه غني بالفيتامينات والمواد المغذية التي يمكن أن تساعد على تحفيز نمو الشعر.

ولاستخدام زيت جوز الهند لحاجبين أكثر سمكاً، ضعي كمية صغيرة من الزيت على حاجبيكِ، واتركيه لبضع ساعات، ثم اشطفي الحاجبين بالماء الدافئ.



3 . الألوفيرا:

مكون طبيعي معروف بخصائصه العلاجية، يمكن أن يساعد على تهدئة بشرتكِ وترطيبها، ما يعزز نمو الشعر للحاجبين.

ولاستخدام الألوفيرا لتكثيف حاجبيكِ، استخرجي الجل من ورقة الألوفيرا الطازجة وطبقيه على حاجبيكِ. اتركي الجل لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الدافئ.



4 . صفار البيض:

قد يبدو مكوناً غريباً، لكن صفار البيض مصدر غني بالبروتين والبيوتين، وهما مغذيان أساسيان لنمو الشعر الصحي.



البيوتين هو عنصر غذائي أساسي لنمو الحاجبين. ولاستخدام صفار البيض لحاجبين أكثر كثافة وسُمكاً، اخفقي صفار بيضة واحدة وضعيها على حاجبيكِ باستخدام عصا ماسكارا نظيفة أو مسحة قطنية، اتركي صفار البيض لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء البارد.



5 . عصير البصل:

عصير البصل هو علاج طبيعي غني بالكبريت، ويمكن أن يساعد على تحفيز نمو شعر الحاجبين، ولاستخدام عصير البصل للحصول على حاجبين عريضين، استخرجي العصير من بصلة واحدة وضعيه على حاجبيكِ باستخدام مسحة قطنية، اتركي عصير البصل لمدة 15-20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الدافئ.



6 . بذور الحلبة:

بذور الحلبة مكون طبيعي يمكن أن يساعد على تعزيز الحاجبين السميكين، إنها غنية بالبروتين وحمض النيكوتينيك، ويمكن أن تساعد على نمو شعر الحاجب.



لاستخدام بذور الحلبة من أجل الحصول على حاجبين أكثر كثافة، انقعي ملعقة كبيرة من البذور في الماء طوال الليل، وفي صباح اليوم التالي، اطحني البذور حتى تحصلي على عجينة تضعينها على حاجبيكِ. اتركي العجينة لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفيها بالماء الدافئ.



7 . التدليك:

يمكن أن يساعد تدليك حاجبيكِ على زيادة تدفق الدم إلى بصيلات الشعر، ما يعزز نمو الشعر. استخدمي أطراف أصابعكِ لتدليك حاجبيكِ بلطف بحركة دائرية لبضع دقائق كل يوم.

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