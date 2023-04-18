18 نصيحة صحية.. تساعد في الحفاظ على رشاقتك

الوكيل الاخباري - تساهم بعض الخطوات البسيطة في إحداث تغيير ملموس في نمط حياتك، حيث يؤدي تغيير أسلوب الطهو أو استبدال بعض المكونات المستخدمة في تحضير الوجبات إلى خفض السعرات الحرارية، التي تتناولينها، وتعزيز العناصر الغذائية. إليك هذه النصائح الصحية المقدمة من مها شاهين، استشارية تغذية سريرية، من أجل بناء عادات طهو سليمة، تساعدك في الحفاظ على صحتك ورشاقتك طوال الصيف.



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1. استخدمي طريقة الخَبز في الفرن أو القلي الهوائي بدلاً من القلي في الزيت لتقليل نسبة الدهون الضارة.



2. تجنبي تناول المشروبات الخفيفة الغنية بالسكر والسعرات الحرارية، واستبدليها بالعصائر الطبيعية الخالية من السكر المضاف.



3. استبدلي اللحوم المصنعة، مثل: النقانق واللانشون باللحوم الطبيعية، مثل: صدور الديك الرومي واللحوم الباردة لتخفيف الآثار الضارة للحوم المصنعة.



4. استبدلي منتجات الألبان كاملة الدسم بالبدائل قليلة الدسم لتقليل نسبة الدهون المستهلكة، لاسيما أن منتجات الألبان قليلة الدسم تحتوي نسبة أعلى من الكالسيوم.



5. استبدلي الآيس كريم بالفواكه المجمدة المهروسة، التي تتميز بمذاق لذيذ.



6. تناولي خبز الشوفان أو الخبز الأسمر المصنوع من الحبوب الكاملة، بدلاً من الخبز الأبيض.



7. تخلصي من السكر، واستخدمي الفواكه المعلبة أو المجمدة أو المجففة لإعداد أطباق الحلوى.



8. استبدلي بعض السكر أو الزيت في وصفات الكيك بهريس التفاح غير المحلّى.





9. جربي استخدام الأفوكادو المهروس (بدل الزبدة أو الزيت)، لإضفاء قوام كريمي على المخبوزات، أو بدلاً من المايونيز في السندويشات.



10. جربي استخدام الفاصوليا السوداء المهروسة، التي تضيف الرطوبة والألياف إلى كعك البراونيز المحضر في المنزل.



11. استبدلي نصف كمية اللحم المستخدمة في البرغر أو المعجنات المحضرة منزلياً بالأرز البني أو الشعير المطهوين.



12. جربي استخدام الفشار الطبيعي بدلاً من الخبز المحمص في الحساء والسلطات، والذي يشكل أيضاً خياراً رائعاً لتحضير الوجبات الخفيفة في المنزل. ولا تنسي أن تخففي كمية المكسرات والشوكولاتة.



13. استخدمي الدقيق ذاتي التخمير والزبادي اليوناني العادي لصنع عجينة مثالية من مكونين، تناسب جميع الوصفات، مثل: الخبز المسطح والبيتزا والحلويات.



14. استخدمي الزبادي الخالي من الدسم والجبن القريش بدلاً من الكريمة الحامضة.





15. استخدمي الزبادي الخالي من الدسم لمنح الحساء قواماً كريمياً بدلاً من الكريمة العادية. كما يمكنك استبدال الباستا والسباغيتي بالخضروات الحلزونية، مثل: الجزر واليقطين والكوسا.



16. جربي أرز البروكلي أو القرنبيط اللذين يسهمان في إثراء الأطباق وتعزيز الوارد الغذائي من الخضروات.



17. استبدلي بعض الدقيق المستخدم في تحضير عجينة البيتزا المنزلية، التي تمثل وسيلة مميزة لتعزيز نسبة العناصر الغذائية، بالخضروات المبشورة، مثل: اليقطين والكوسا والجزر والقرنبيط.



18. عند تحضير طبق اللازانيا، جربي استخدام رقائق اللازانيا مع شرائح من البطاطس الحلوة لتعزيز نسبة العناصر الغذائية في الطبق.

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