3 أطعمة.. أضيفيها إلى طبقك لمنع دهون البطن

الوكيل الاخباري - عندما نحاول إنقاص الوزن، أو المحافظة على وزننا مثالياً، فإن أكثر ما يشغل بالنا هو الأطعمة التي يجب علينا التخلص منها، والاستغناء عنها وتجنبها، رغبةً منا في الوصول إلى أهدافنا.

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وفي حين أنه من المهم الحد من تناول الخيارات غير الصحية، مثل الأطعمة المصنعة من أجل عافيتك بشكل عام، فإن الأمر المهم أيضاً التأكد من تزويد جسمك بجميع العناصر الغذائية، التي يحتاج إليها للنمو والتخلص من الدهون الزائدة، ما يجعل من الضروري أن تكوني على دراية بأفضل الأطعمة، التي يمكن أن تساعدكِ على إنقاص الوزن، والحفاظ عليه.



وهنا، نرصد لكِ ثلاثة أطعمةِ بسيطة، يمكنها مساعدتك، وفقاً للأطباء.



الأفوكادو:

أياً كانت طريقة تناولك لهذه الفاكهة، سواء بإضافتها إلى السلطة أو العصائر أو تناولها مع الخبز كساندويش، فإنها مصدرٌ رائع للدهون الصحية، التي يمكن أن تساعدكِ على تجنب الإفراط في تناول الطعام، ويمكن أن تحافظ على صحة قلبك، وكل ذلك سيسمح لكِ بتجنب زيادة الوزن.



وإلى جانب ذلك، فإن الدهون الأحادية غير المشبعة في الأفوكادو، تساعدكِ على الشعور بالشبع والتحكم في وزنك، وهذا بدَوْره يقلل دهون البطن.



الزبادي اليوناني:

في حال كنتِ تبحثين عن وجبة فطور غنية بالبروتين، أو وجبة خفيفة تساعدكِ على الحفاظ على وزنك، فإن أفضل ما يمكنكِ تناوله هو الزبادي اليوناني، إذ إنه مليء بالفوائد، بما في ذلك أنه يمكن أن يساعد على الحفاظ على صحة أمعائك، التي تعد إضافة رئيسية لصحتكِ العامة، وأجهزتك.

كما أن البروتين والبروبيوتيك في الزبادي اليوناني يساعدان على إنقاص الوزن، من خلال تسهيل الهضم، وتقليل الانتفاخ، والحفاظ على صحة الأمعاء.



التوت البري:

يعتبر التوت من أفضل الأطعمة الخارقة، التي يمكنكِ تناولها لفوائده الصحية، فهو مليء بمضادات الأكسدة والألياف، التي يمكن أن تفعل المعجزات لجسمكِ بأكثر من طريقة، ويمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن والحفاظ عليه، إذ إنها تساعد على كبح الشعور بالجوع، وتحافظ على مستويات السكر في الدم، وتقي دهون البطن.

يمكنكِ إضافة القليل من التوت البري إلى الزبادي اليوناني؛ للحصول على وجبة لذيذة وصحية للغاية، وضرب عصفورين بحجرٍ واحد.



وفي النهاية، تذكري أن أهم قاعدة في الحفاظ على الجسم السليم، هي التمسك بالعادات الصحية، ومنها: ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وتناول السكر بالحد الأدنى، وإضافة أطعمة غنية بالعناصر الغذائية مثل هذه إلى نظامك الغذائي اليومي.

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