الأربعاء 04-01-2023
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الأربعاء، 04-01-2023 10:32 ص

3 طرق لاستخدام جل الصبار بعد الاستحمام

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الوكيل الاخباري - الصبار مادة شبيهة بالهلام يتم الحصول عليها من الصبار ، وهو نبات عصاري ينمو عادة في المناخات الحارة والجافة. له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات تعزز الشفاء وترطب البشرة وتمنع الشيخوخة. ويمكن استخدام جل الصبار بعد الاستحمام للحصول على فوائده جميعاً على بشرتك.

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رذاذ الصبار بعد الاستحمام


كل ما عليك فعله هو إضافة نصف كوب من جل الصبار الطازج وربع كوب من عصير الزنجبيل الطازج في الخلاط. امزجي المكونات حتى تمتزج جيدًا. بمجرد الانتهاء من ذلك ، انقلي المزيج إلى زجاجة رذاذ رشي على فروة رأسك بالكامل وذلك لمدة 20 دقيقة. يمكنك تطبيق هذا الرذاذ على الشعر وتركه طوال الليل.

 


 

 


 
زيت الصبار للشعر


امزجي كوبا من جل الصبار للتأكد من عدم وجود كتل، أضيفي زيت جوز الهند وجل الصبار إلى قدر ثم سخني المزيج حتى يتوقف عن الفقاعات وتتحول البقايا إلى اللون الداكن. دعي الزيت يبرد ثم صفيه واحفظيه في زجاجة سهلة الاستخدام. يمكنك استخدامه من 3 إلى 4 ساعات لنتائج أفضل ، اتركيه بعد الاستحمام.

 


بلسم بعد الاستحمام


اخلطي نصف كوب من جل الصبار و 15 قطرة من زيت اللافندر الأساسي في وعاء. انقليها إلى زجاجة مضخة سهلة الاستخدام. ضعيها على كامل طول شعرك وعلى فروة رأسك بعد غسل الشعر.

 

 

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