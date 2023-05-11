5 آثار جانبية لإزالة الشعر بالليزر.. عليكِ معرفتها

الوكيل الاخباري -جلبت أجهزة الليزر، المخصصة لإزالة الشعر، الراحة للفتيات والنساء اللواتي كن يعانين كل مرة يرغبن فيها بإزالة الشعر بالوسائل التقليدية: (الشمع - السكر - والشفرة)، لكن لإزالة الشعر بالليزر آثار جانبية عدة، لهذا يفضل أن تطلعي عليها، وتعرفي ما يفعله الجهاز بجسمك قبل اختيار العلاج بالليزر، للتخلص من الشعر بشكل دائم.



هل إزالة الشعر بالليزر آمنة؟

تجد الكثيرات أن إزالة الشعر بالليزر آمنة وفعالة، وأنها ليست بها مخاطر صحية طويلة الأجل، لكن قد تعاني أخريات آثاراً جانبية طفيفة ومؤقتة بعد عملية العلاج، لذا ينصح بالتحدث إلى طبيب الأمراض الجلدية الخاص بكِ، وإجراء اختبار التصحيح قبل العلاج.

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تساعد إزالة الشعر بالليزر على التخلص من الشعر غير المرغوب فيه من دون الإضرار بالجلد، وعادة تكون هذه العملية سريعة، اعتماداً على المنطقة التي يتم علاجها، بينما قد تعاني بعض النساء آثاراً جانبية



المخاطر المرتبطة بإزالة الشعر بالليزر:

قد تواجهين آثاراً جانبية طفيفة بعد عملية إزالة الشعر بالليزر، منها ما يلي:



1 . احمرار الجلد وتهيجه:

احمرار الجلد وتهيجه من الأعراض الجانبية الشائعة لإزالة الشعر بالليزر، إذ من المرجح أن تتم إزالة الشعر من منطقة حساسة من جسمكِ، ليبدأ الجلد في الترقق، وتظهر علامات التهيج والاحمرار.



تشبه هذه التأثيرات ما تلاحظينه بعد إزالة الشعر بالشمع، أو إجراءات إزالة الشعر الأخرى، وعادة يهدأ التهيج في غضون ساعة من الإجراء، ويمكنك وضع الثلج لتسريع الشفاء.



2 . تغير أصباغ الجلد:

قد تلاحظين، أيضاً، تغيرات صبغية بعد الإجراء، وفي حين أن النساء اللواتي يمتلكن لون بشرة أفتح، قد يلاحظن بقعاً داكنة على بشرتهن، فإن أخريات ممن لديهن بشرة داكنة قد يلاحظن بقعاً أخف. وعلى الرغم من أن هذه التغيرات مؤقتة، فإن من الضروري التحدث إلى طبيبكِ، إذا بدت شديدة للغاية.



3 . تقشر الجلد:

قد تعاني بعضهن تقشر الجلد في المنطقة المصابة بسبب الحروق السطحية، وعلى الرغم من أنها مشكلة بسيطة، فإنها قد تسبب، أيضاً، تندباً أو تقشراً. وغالباً تحدث القشرة إذا كان الجلد جافاً، ولم يكن طرف مسبار الليزر بارداً بما يكفي لمنع الحروق السطحية، وقد يساعد وضع مرطب على المنطقة المصابة في منع هذه المشكلة.



الآثار الجانبية النادرة لإزالة الشعر بالليزر:

هناك مجموعة من الآثار الجانبية، التي تلاحظها بعضهن عند إجراء إزالة الشعر بالليزر، منها:



· نمو الشعر المتناقض: هذا نادر للغاية، لكن قد تعاني بعض النساء نمو الشعر المتناقض في المنطقة المعالجة والمناطق المحيطة بها.

· البثور: قد تظهر بثور إذا تعرضت بشرتكِ لأشعة الشمس في وقت قصير جداً بعد إزالة الشعر بالليزر.



هل يمكنك الذهاب لإزالة الشعر بالليزر أثناء الحمل؟

لا يوصي الخبراء بإزالة الشعر بالليزر أثناء الحمل، ولا يوجد دليل علمي يثبت سلامة إزالة الشعر بالليزر خلال هذه الفترة.



يسبب الحمل العديد من التغيرات الهرمونية، ما يؤدي إلى نمو شعر إضافي في الأماكن غير المرغوب بها، وعلى الرغم من أن نمو الشعر هذا يمكن أن يكون محرجاً، فإنه عادة يهدأ من تلقاء نفسه، وإذا لم يحدث ذلك، فيمكنكِ تجربة العلاج بالليزر بعد الولادة.

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