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الثلاثاء، 28-02-2023 02:15 م

5 اختبارات طبية على المرأة فوق الثلاثين الخضوع لها سنوياً

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الوكيل الاخباري - من المؤكد أن الثلاثينات من العمر تفتح مجموعة من الطرق المختلفة في حياتكِ، بالنسبة للمبتدئات أنتِ الآن أكثر ثقة وأكثر قبولاً لجسمكِ، ومن ناحية أخرى فإن انخفاض مستوى التسامح مع الدراما يبقيكِ بعيدة عن كل الهراء غير الضروري، مما يضمن لكِ البقاء سعيدة والحصول على دورة نوم كاملة، مما يعزز السعادة في حياتكِ.

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ومع ذلك، فإن الشيء الآخر الذي تجلبه الثلاثينات من العمر هو مخاطر صحية أعلى، وربما هذا هو الوقت الذي ستصبحين فيه أقل نشاطاً وحيوية، لذلك عند الدخول في الثلاثينات من عمرك، اجعلي صحتكِ أولوية، من خلال الخضوع للاختبارات الصحية.

اختبارات على المرأة الخضوع لها بمجرد بلوغها سن الثلاثين:

 



1.ماموغرام
توصي جمعية السرطان الأميركية بإجراء فحص سريري سنوي للثدي من قبل أخصائيين، إلى جانب التصوير الشعاعي والتصوير بالرنين المغناطيسي للثديين بعد سن الثلاثين.


ويمكن للنساء اللواتي لديهن متوسط خطر الإصابة بسرطان الثدي أيضاً، بدء التصوير الشعاعي للثدي بحلول سن الثلاثين، ويوصى باستخدام روتين تصوير الثدي الشعاعي السنوي الصارم من سن 45 عاماً.

2 .مسحة عنق الرحم
يستخدم هذا الإجراء للكشف عن سرطان عنق الرحم لدى النساء، ويوصى بإجراء المسحة بعد سن 21 عاماً على تردد ثلاث سنوات حتى سن 65 عاماً.

3 .اختبار فيروس الورم الحليمي البشري
بعد سن الثلاثين، يمكن إجراء اختبار فيروس الورم الحليمي البشري جنباً إلى جنب مع مسحة عنق الرحم للكشف بشكل أفضل للنساء المعرضات لخطر الإصابة بسرطان عنق الرحم.

4.الغدة الدرقية والدهون
توصي جمعية القلب الأميركية بضرورة فحص الدهون ووظائف الغدة الدرقية لدى النساء بعد سن العشرين، مع متابعة الفحص كل 4 سنوات، مع التركيز على اتباع نظام غذائي صحي ونشاط بدني.

5.تقييم الخصوبة واختبارات ما قبل الحمل
سيكون هذا هو العمر المناسب للتشاور مع طبيب أمراض النساء لتقييم خصوبتكِ، إذ تتناقص احتياطيات المبيض، أو عدد البيض في المبيض من أواخر العشرينات، وبشكل كبير من أواخر الثلاثينات.


إذا كنتِ تخططين لتأخير الحمل، فمن المستحسن التحقق من احتياطيات المبيض لمعرفة البدائل المتاحة في حالة انخفاض هذا الاحتياط. ويوصى بإجراء فحص ما قبل الحمل في جميع النساء اللواتي يخططن للحمل، بغض النظر عن العمر.

 

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