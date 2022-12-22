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الخميس، 22-12-2022 02:52 م

5 مشاكل قد تظهر على البشرة أثناء الحمل والحل لكل منها

بفععت


الوكيل الاخباري - إلى جانب التعب والضغوطات النفسية التي تعيشينها خلال فترة الحمل نتيجة التغيّر في  هرموناتكِ، هناك تغيّرات عدّة تحدث في بشرتكِ تثير حيرتكِ. لا داعي للقلق، إقرئي السطور التالية واكتشفي الحلّ لكلّ مشكلة  قد تطال وجهكِ أو جسمكِ أثناء انتظار مولودكِ.

مشاكل البشرة التي قد تظهر أثناء الحمل

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1- ظهور علامات التمدّد


من الطبيعي أن تظهر هذه العلامات عندما ينمو الجسم بسرعة، خصوصاً في منطقة البطن، الثديين والفخذين. قليلات هنّ السيدات اللواتي لا يعانين من هذه المشكلة، لذلك لا تستخفّي بها. تجنّبي ظهور علامات التمدّد والتشقّقات من خلال تطبيق الكريمات المرطّبة والزيوت الطبيعية (كزيت جوز الهند، زيت اللوز وزيت الزيتون) على كلّ جسمكِ وتدليكها مرّتين يومياً (صباحاً ومساءً)، أو على الأقل مرّة قبل النوم.

2- ظهور الكلف


تعاني عدّة نساء حوامل من مشكلة ظهور البقع الداكنة وبالتحديد الكلف في أجزاء مختلفة من الجسم كالوجه أو الظهر، بسبب التغيّرات التي تطرأ على الهرمونات. إنتبهي، إذا وقعت المشكلة من الصعب جداً حلّها. لذلك، إحرصي أثناء حملكِ على تجنّب أشعّة الشمس (المسبّب الرئيسي) وتطبيق المستحضر الواقي منها يومياً من دون استثناء. إستخدمي أيضاً المستحضرات المرطّبة، إلى جانب المواد الطبيعية كزيت الزيتون وماء الورد.

3- ظهور الطفح الجلدي


قد تشعرين أحياناً بالحاجة الكبيرة إلى حكّ جسمكِ، خصوصاً يديكِ ورجليكِ. بعض المستحضرات والمنتجات التي كنتِ تستخدمينها قبل الحمل ولم تكن تسبّب لكِ أيّ مشكلة قد تصبح عاملاً أساسياً لظهور الحساسية. في هذه الحالة، إستخدمي الأقنعة التي من شأنها أن تخفّف من تهيّج البشرة. لكن إحرصي على أن تكون هذه الأقنعة خالية من العطور والبارابين. يمكنكِ أيضاً اللجوء إلى المواد الطبيعية كماء الورد الذي يخفّف من حدّة الطفح الجلدي.

4- ظهور جفاف البشرة


تعاني بشرة بعض النساء من الجفاف لأن الكمية الأكبر من المياه تصل إلى الجنين أوّلاً. لذلك، تأكّدي من استهلاك الكمية الكافية لكِ ولجنينكِ من خلال زيادة عدد أكواب المياه التي تشربينها يومياً من 8 إلى 14 كوب على الأقل. لا تنسي أن تتناولي أيضاً الأطعمة الغنية بالمياه والفيتامينات كالفاكهة والخضار واستخدمي دائماً المستحضرات المرطّبة لبشرتكِ.

5- ظهور الدوالي


ثقل الوزن جرّاء الحمل يؤدي إلى ظهور الدوالي في الساقين. يمكنكِ أن تتجنّبي هذه المشكلة من خلال مدّ ساقيكِ ورفعهما أثناء الجلوس، عدم الجلوس أو الوقوف لساعات طويلة واختيار الأحذية المريحة.  

 

 

 

 

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