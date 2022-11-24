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الخميس، 24-11-2022 10:00 ص

6 أطعمة غنية بحمض الهيالورونيك لمنحك بشرة نضرة فورا

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الوكيل الإخباري - حميتكِ تلعب دوراً أساسيّاً في تحسين شكل بشرتكِ، فكلّما كانت أغنى بالمغذّيات كلّما انعكست منافعها إيجاباً على صحّتكِ وجمالكِ.

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إليك أطعمة مختلفة احرصي على تناولها لدعم الجسم بالفيتامينات والمعادن اللازمة، لكن كلّما يجول في بالك التركيز على المأكولات الغنيّة بالأحماض. هناك مواد موجودة في الجسم بشكلٍ طبيعيّ يتراجع إنتاجها مع التقدّم في السّن فحاولي أن تجديها في تركيبات المستحضرات الجماليّة التي نستخدمها، أبرزها حمض الهيالورونيك.

 


 


هو شبيه بالإسفنجة يمتصّ الماء ويحافظ عليها داخل الجلد فتبدو البشرة نضرة ومشدودة، ما يجعلكِ تبدين أصغر سناً مُبعداً عنكِ شبح الشيخوخة. مادّة تفرزها الخلايا نفسها المسؤولة عن الكولاجين تؤمّن المرونة والليونة لبشرتكِ.

 

إليكِ الأطعمة التي عليكِ تناولها بشكلٍ دائم لدعم جسمكِ وتعزيز إنتاجه لهذا الحمض.

أطعمة غنية بحمض الهيالورونيك


1- مرق عظام الدجاج واللحم


تحضير الحساء من عظام الدجاج واللحم يزوّد جسمكِ بكميّات وفيرة من حمض الهيالورونيك، الجلوكوزامين والكولاجين. تناولي كوب من المرق 3 إلى 4 مرّات أسبوعياً.

 


2- منتجات الصويا


التوفو، الـTempeh، حليب الصويا... كلّها تعمل على زيادة نسبة الإستروجين في الجسم وبالتالي زيادة نسبة إنتاج حمض الهيالورونيك. ننصحكِ أن لا تبالغي في تناول منتجات الصويا، إذ إنّ زيادة نسبة الإستروجين في الجسم بكميّات كبيرة تؤدّي إلى مشاكل صحيّة و إلى اكتساب الوزن في منطقة الأرداف.

3- الخضروات الجذريّة


مثل البطاطا، البطاطا الحلوة، الجزر وغيرها... غنى هذه الخضروات بالمغنيسيوم يحفّز الجسم على إنتاج حمض الهيالورونيكِ وبالتالي محاربة التجاعيد. بالإجمال، إحرصي على تناول المأكولات الغنيّة بالمغنيسيوم لدعم جسمكِ بحمض الهيالورنيك.

4- الفواكه والأطعمة الغنيّة بالفلافونويد الـNaringenin والفيتامين C


البرتقال، الجريب فروت، الطماطم، الجوافة... هي بمثابة جرعة إضافيّة من المغذّيات التي تعزّز جمالكِ بفضل غناها بالفيتامين C و النارنجينين . الفيتامين C يعزّز إنتاج الكولاجين ويعمل على تجميع حمض الهيالورونيك في الجسم. أمّا الـNaringenin فهو يمنع تفكّك و اضمحلال هذا الحمض ويحافظ على مخزونه في الجلد.

5- التوابل والفلفل


الفلفل الأحمر، الأخضر والأصفر... هذه التوابل تحتوي على حمض الأسكوربيك (الشبيه بالفيتامين C) الذي يحفّز إنتاج حمض الهيالورونيك في الجسم. كذلك، الأعشاب المنكّهة للطعام مثل البقدونس والكزبرة لها تأثير مشابه للفلفل على الجسم.

6- زيت كبد سمك القد


يحتوي على كميات عالية من حمض الهيالورونيك والفيتامين A و اللذان يساعدان على محاربة الشيخوخة المبكرة، الحدّ من ظهور التجاعيد وتسريع عمليّة تجدّد الخلايا الجلديّة.

 

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