6 خطوات في الصباح يجب أن تقومي بها للحصول على جسم رشيق

الوكيل الاخباري - تعانين من الوزن الزائد وتحلمين في الحصول على جسم رشيق؟ لا تقفي حائرة من أمركِ، بل هيا ابدئي باتباع روتين يومي كفيل بأن يعزز من رشاقة جسمكِ لتتخلّصي من الكيلوغرامات الزائدة! ساعات الصباح هي من أكثر الأوقات أهمية لتبدئي يومكِ بشكل صحي. من هنا، سنقدم لكِ روتين الصباح الأفضل للحصول على جسم رشيق من خلال 6 خطوات بسيطة، يمكنكِ البدء بها فوراً، اكتشفي ما هي أدناه.



روتين الصباح الأفضل للحصول على جسم رشيق

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1. التعرّض لأشعة الشمس



قد تتساءلين ما علاقة الشمس بخسارة الوزن. الجواب هو أن أشعة الشمس تزوّد جسمكِ بالفيتامين C، الأمر الذي يعزز من حركة جسمكِ ويجعلكِ نشيطة أكثر. بحسب أحدث الدراسات، الشمس الصباحية تزيد سرعة حركة الأيض في الجسم بنسبة 20 %. من هنا احرصي على ان تفتحي الشبابيك والستار في الصباح، من بعد أن تستيقظي أو إذا أمكن اخرجي إلى الحديقة.





2. شرب كوبين من المياه قبل تناول أي شيء



شرب كوبين من المياه يومياً في الصباح، يساعد على حرق السعرات الحرارية في الجسم لمدّة تستغرق على الأقل ساعة! فضلاً عن ذلك، تناول المياه في الصباح يساعد على مضاعفة حركة الأيض بنسبة 30%.





3. تناول فطور غني بالبروتين



تناول الفطور هو من أهم الخطوات التي يجب أن تتداخل ضمن روتين الصباح لخسارة الوزن. احرصي على أن يكون فطوركِ غنيّ بالبروتين، الامر الذي يساعد على حرق الدهون، تعزيز الشعور بالشبع، تزويد الجسم بالطاقة، وبالتالي خسارة الوزن. من المأكولات التي يمكنك تناولها في الصباح:



الحليب



البيض



اللبن ومشتقاته



المكسرات



الشوفان



زبدة فول السوداني



التونا



4. ممارسة بعض التمارين الرياضية



لخسارة الوزن لا مهرب عزيزتي من ممارسة الرياضة. ابدئي نهاركِ بنشاط واحرصي على تحريك جسمكِ من خلال تطبيق بعض حركات التمدد وحرق الدهون في المنزل. لنتيجة أفضل، احرصي على ممارسة رياضة المشي أو الركض في الخارج لمدّة 15 دقيقة على الأقل.



5. الإستحمام بمياه باردة



برهنت الدراسات أن الإستحمام بمياه باردة يعزز من حركة الأيض في الجسم، يساعد على توازن مستوى الهرمونات، ويزيد الطاقة. ابدئي حمامكِ باستعمال المياه الفاترة، من ثم حاولي الصمود تحت المياه الباردة لمدّة 4 دقائق وستحصلين على نتيجة فعّالة، كما ستساعدكِ هذه الخطوة على شدّ البشرة للحصول على جسم مشدود.



6. تحضير وجبة الغداء



لا تستهتري بتحضير وجبة الغداء بنفسكِ لأنكِ بذلك ستخسرين الوزن لعدّة أسباب. أولاً يمكنكِ احتساب السعرات الحرارية الموجودة في الوجبة لعدم تخطيها، ثانياً إن تحضير وجبة الغداء يزيد من حركة الجسم. وأخيراً عندما تقومين بطبخ الطعام لنفسكِ ستشعرين بالشبع أسرع عندما تتناولي الطعام.

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