7 استخدامات لا تعرفينها لزيت جوز الهند... بشرتك أولاً

الوكيل الاخباري - هناك استخدامات غريبة لم تجربيها يوماً لزيت جوز الهند. في الحقيقة يمكنك اللجوء إليه للعناية بشعرك وبشرتك. كما أنه يقدّم لك الكثير من الخدمات العملية الأخرى. ليس عليك سوى أن تتعرفي عليها.



1 كريم وقاية من أشعة الشمس



يمكنك أن تستبدلي كريم الوقاية من أشعة الشمس بزيت جوز الهند. وهكذا لن تعاني بشرتك من أي تأثيرات جانبية وإن تعرضت لوقت طويل لتلك الأشعة.



2 مزيل المكياج



المفاجأة أن زيت جوز الهند هو البديل الطبيعي لمستحضرات إزالة المكياج. إذا أردت تجربته ضعي القليل منه على قطعة من القطن وامسحي به مناطق تطبيق المكياج على وجهك.



اضافة اعلان







3 تقشير البشرة



تهتمين ببشرة وجهك. لكنك ترغبين أيضاً في الحصول على بشرة جسم مثالية. ولهذا ننصحك بأن تستخدمي زيت جوز الهند. إذاً امزجي نصف كوب من زيت جوز الهند مع نصف كوب من السكر وبضع نقاط من زيت أساسي تختارينه. افركي بشرتك بالمزيج قبل غسلها جيداً.



4 التخلص من رائحة الفم



في حال كنت تعانين من رائحة الفم الكريهة بين الحين والآخر تخلصي منها باللجوء إلى زيت جوز الهند أيضاً. ولتفعلي ذلك كرري استخدامه كبديل لغسول الفم التقليدي.



5 كريم لمكافحة الشيخوخة



من الطبيعي أن تظهر على بشرتك علامات التعب والتقدم بالسن بفعل تأثرها بعوامل مختلفة مثل أشعة الشمس والتلوث والنظام الغذائي غير الصحي وعدم النوم لساعات كافية. إذاً لا تترددي في تطبيق القليل من زيت جوز الهند على بشرتك يومياً قبل أن تذهبي إلى النوم.



6 التدليك



يعتبر زيت جوز الهند من أفضل الزيوت التي يمكنك استخدامها لتحصلي على جلسة تدليك مثالية. ولهذه الغاية، امزجي ربع كوب منه مع 30 نقطة من زيت أساسي تفضلينه. دلّكي جسمك بالمزيج لتستمتعي بالاسترخاء.



7 العناية بالشعر



لا تترددي أيضاً في استخدام زيت جوز الهند من أجل العناية بخصلاتك الجميلة وإعادة الحيوية والبريق الصحي إليها. إذاً طبقيه على رأسك ودلكي فروة رأسك به قبل غسل شعرك بالشامبو.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



هيا