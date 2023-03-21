9 مكونات مضادة للشيخوخة والهالات السوداء.. جربيها!

الوكيل الاخباري - هل تعانين بهتان البشرة، لاسيما حول منطقة العينين إلى جانب التجاعيد والخطوط الرفيعة؟ قد تكون هذه العلامات نتيجة تعرضك لأشعة الشمس.

اضافة اعلان

وربما تتساءلين عن إمكانية أن تبدي جميلة ومشرقة باستخدام منتجات العناية بالبشرة، التي تتكون من أفضل المكونات المضادة للشيخوخة.

لعلمك، لا يمكن للترطيب وحده تحسين مظهر بشرتكِ وحمايتها من الشيخوخة، فالترطيب يهدئ البشرة مؤقتاً، ما يجعل التجاعيد والهالات السوداء تبدو أقل وضوحاً، وبالتالي تحتاج المرطبات والكريمات والأمصال القائمة على الزيوت إلى مكونات نشطة مضادة للشيخوخة، تساعدك على تحقيق النتيجة المرجوة، مثل: الكافيين والكولاجين والببتيد والأدينوزين.



من المهم جداً أن تكوني على اطلاع جيد بتلك المكونات المضادة للشيخوخة؛ لتتمكني من اختيار أفضل المنتجات لمكافحة الشيخوخة.



في ما يلي، قائمة بأفضل مكونات مكافحة الشيخوخة، التي يجب الانتباه إليها عند الذهاب للتسوق.









سنلقي نظرة على المكونات الفعالة لمكافحة الشيخوخة، واحداً تلو آخر:



1 . الكولاجين:

الكولاجين مكون مهم يعطي بنية للبشرة، وهو عنصر حيوي للعناية بالبشرة ضد الشيخوخة. في الأصل هو مشتق من مصادر حيوانية، لكن يتم أيضاً استخدام المنتجات الثانوية النباتية التي تعمل مثل الكولاجين.



الكولاجين هو عامل استثنائي لربط المياه بأي شكل من الأشكال، ويوفر للبشرة الملمس والشكل والمرونة الضرورية لتبقى نضرة وشبابية. مع تقدمنا في العمر، ينخفض إنتاج الكولاجين بشكل كبير، ما يؤدي إلى تعميق التجاعيد، وعلاوة على ذلك، إن الضرر الناجم عن أشعة الشمس هو عامل خارجي يسبب تدهور الكولاجين في الجلد أيضاً، وهذا يسمح بالشيخوخة المبكرة، لذلك يمكننا تغذية المزيد من الكولاجين للبشرة من خلال العناية الفعالة بالبشرة.



2 . الببتيد:

الببتيد هو، أيضاً، أحد المكونات التمثيلية المضادة للشيخوخة، ونظراً للنتائج الإيجابية للبحوث السريرية، أصبحت الببتيدات مكوناً حيوياً لمنتجات العناية بالبشرة، خاصة بالنسبة للمرونة.



والببتيدات هي سلاسل قصيرة من الأحماض الأمينية لبناء البروتينات، مثل: الإيلاستين والكيراتين والكولاجين، وهذه البروتينات هي أساس بشرتك وهي مسؤولة عن قوتها وقدرتها على التحمل، وتهدف معظم كريمات الببتيد إلى تحفيز الكولاجين لتعزيز ظهور التجاعيد.





3. النياسيناميد:

النياسيناميد هو مكون معروف في مكافحة الشيخوخة ويستحق اهتمامكِ وستحبه بشرتكِ، ومن بين بعض مكونات العناية بالبشرة المدهشة الأخرى، يبرز النياسيناميد لتنوعه في جميع أنواع البشرة، ويمكن أن يجعل بشرتكِ تبدو صحية بعدة طرق.



والنياسيناميد يحسن إنتاج الكولاجين والإيلاستين، ويعمل كمضاد للالتهابات ومهدئ للبشرة، علاوة على ذلك، فإنه يساعد على تقليل فرط التصبغ لتحقيق التوازن بين البشرة التي هي العامل الأكثر شهرة في النياسيناميد، كما أنه مناسب لوقف تكوين البقع الداكنة في أعمق طبقات الجلد، إلى جانب ذلك يقلل من تأثير الضرر البيئي بسبب قدرته على تحسين حاجز الجلد، وكذلك مساعدة الجلد على إصلاح علامات الضرر السابق.



4. الريتينول:

الريتينول والريتينويدات الموصوفة مثل Retina-A، مشتقة من فيتامين (أ)، وتحفز الريتينويدات والريتينول تجديد الخلايا وإنتاج الكولاجين للحصول على بشرة أكثر نعومة وشباباً، كما تخفف من آثار أشعة الشمس.



5 . الإيديبينون:

مضاد أكسدة اصطناعي مثل الإنزيم المساعد (Q10)، وإيديبينون هو مسحوق مضاد للأكسدة، تم استخدامه طبياً أثناء زراعة الأعضاء، إنه واحد من مضادات الأكسدة القوية، وأقوى 4 مرات من فيتامين (C)، و10 مرات من الإنزيم المساعد (Q10).



6. الأدينوزين:

إنه عنصر نشط مشتق من الخميرة يعمل كعامل مهدئ وإصلاح ممتاز للبشرة، وأظهر الأدينوزين فوائد مضادة للتجاعيد، بسبب قدرته على تحفيز سطح الجلد لجعله أكثر نعومة وشباباً.



7 . الكافيين:

يظهر الكافيين في منتجات العناية بالبشرة بسبب خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، والتي تمنع تلف الخلايا، والكافيين المطبق موضعياً يمكن أن يكون واقياً للضوء، ويحمي بشرتكِ من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، كما يشير إلى أن الكافيين الموضعي يمكن أن يدمر خلايا الجلد التالفة من الشمس، ما يعكس علامات الشيخوخة الخفيفة

أي الشيخوخة الناجمة عن الشمس، ويقلل من خطر الإصابة بسرطان الجلد. وبالإضافة إلى فوائد مكافحة الشيخوخة، يضيق الكافيين الأوعية الدموية، ويزيل الهالات السوداء المنتفخة تحت العينين، والتي تميل إلى التكثيف مع تقدم العمر.



8 . الإنزيم المساعد (Q10):

الإنزيم المساعد (Q10)، هو أحد مضادات الأكسدة القوية، التي يمكن أن تساعد في البناء الأساسي للبشرة الشابة. ومع تقدمنا في السن، تنخفض مستوياتنا الطبيعية من الإنزيم المساعد (Q10)، ما يقلل من قدرة الجلد على تجديد شبابه وحمايته من التلف.



لذلك، اقترح الكثير من الناس التفكير في مكمل غذائي إلى جانب الكريمات الموضعية لبناء مستوى إنزيم مساعد، وتحقيق نتائج مثالية. وعلى الرغم من أن (CoQ10) يمكن أن يحدث بشكل طبيعي للحصول على الطاقة، فإنه يمكن أن يفعل أشياء كثيرة في منتجات العناية بالبشرة أيضاً، من حيث العناية بالجلد، وعادة توجد في التونر والأمصال وكريمات العين، ما يساعد على تحييد البشرة وتقليل ظهور الخطوط الدقيقة.



9. الألفا بيسابولول:

الألفا بيسابولول، الذي غالباً يتم اختصاره باسم "بيسابولول"، هو مركب طبيعي ومكون رئيسي في زيت البابونج الأساسي. ويمكن إنتاجه بيسابولول صناعياً، لأنه مطابق كيميائياً لذلك الموجود في الطبيعة.



إنه أحد تلك المكونات الناجحة جداً في العناية بالبشرة، وثبت أن ألفا بيسابولول له خصائص مضادة للالتهابات، ومضادة للميكروبات، وبالمثل يمكن أن يساعد على تعزيز امتصاص المكونات الفردية عن طريق جعل بشرتكِ أكثر لوناً. وفي الوقت الحاضر إنه أهم عنصر نشط للإشراق في صناعة الجمال الكوري K-beauty.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



زهرة الخليج