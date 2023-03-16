الوكيل الاخباري - كيف تحددين الألوان الأفضل بالنسبة لك؟ سنخبرك كيف في لحظة ، لكن حاولي أن تتذكر أن هذه القواعد ليست ثابتة. فإذا كنت تحب لونًا ليس هو الأفضل لك ، فهذا لا يعني أنه عليك التوقف عن ارتدائه! ضعي في اعتبارك استخدامه كلون مميز مع حزام أو وشاح أو حذاء أو حقيبة يد بدلاً من ارتدائه من الرأس إلى أخمص القدمين. إن كنت من صاحبات البشرة الدافئة فإليك لائحة خيارات الوان تناسب البشرة الدافئة:



أولاً كيف تعرفين لون بشرتك؟



لمعرفة لون بشرتك الحقيقي ، تحتاجين إلى أن تبدو أكثر من مجرد بشرتك عميقة. في حين أن لون سطح بشرتك يمكن أن يتغير مع التعرض لأشعة الشمس ، أو ردود الفعل تجاه الأدوية ، أو الحالات الطبية مثل الوردية ، فإن لون بشرتك يتم تحديده بالفعل من خلال النغمات التي تظهر.

اضافة اعلان



أولاً ، تأكدي من نظافة بشرتك وخلوها من مستحضرات التجميل أو المستحضرات التي قد تؤثر على النتائج. إذا كنت قد غسلت وجهك للتو ، انتظري حوالي 15-30 دقيقة حتى يتلاشى أي احمرار من الدعك. تأكدي من استخدام ضوء النهار الطبيعي لفحص لون بشرتك ، حيث يمكن للإضاءة الاصطناعية أن تغير مظهر النغمات تحت بشرتك.



استخدمي أبسط اختبار قطعة من الورق الأبيض العادي، ضعي الورقة على وجهك وقارني كيف تبدو بشرتك على النقيض من الورق. إذا بدت بشرتك صفراء أو خضراء أو بنية فاتحة ، فمن المحتمل أن يكون لون بشرتك دافئًا. إذا بدت بشرتك وردية أو وردية أو زرقاء ، فهذا يعني أن بشرتك باردة. إذا بدت بشرتك رمادية أو شاحبة ، فأنت من ذوي البشرة المحايدة. إذا كنت تعانين من حالة جلدية مثل حب الشباب ، أو الوردية ، فاطلبي من صديق استخدام الاختبار الورقي على التجعد خلف أذنك بدلاً من ذلك ، والذي يقل احتمال تأثره بهذه المتغيرات.







بعد ذلك ، اقلبي راحة يدك وألق نظرة خاطفة على عروقك في اليد والمعصم. إذا بدت عروقك زرقاء أو أرجوانية ، فهذا يعني أن بشرتك باردة. إذا بدت خضراء ، فأنت لديك بشرة دافئة. إذا كان من الصعب تحديد اللون الذي يفضلونه بطريقة أو بأخرى ، فأنت لديك بشرة محايدة.



الوان تناسب البشرة الدافئة

ارتدي درجات اللون البني والأصفر والبرتقالي والأخضر والعاجي والخوخي والأحمر البرتقالي. أما إذا كان لديك بشرة محايدة ، جربي درجات الألوان المتوسطة للألوان المذكورة. ما نوع المعدن الذي يجعل بشرتك تبدو مشرقة حقًا؟ تميل البشرة ذات النغمات الباردة إلى الظهور عند ارتداء المجوهرات الفضية أو الذهبية أو البلاتينية ، بينما تفضل البشرة الدافئة مظهر الذهب والبرونز والنحاس.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



هيا