كيف تضعين المكياج أثناء تقشير بشرتكِ باستخدام الريتينول؟

الوكيل الاخباري

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- أحد المفاهيم الخاطئة الشائعة حول تقشير الجلد الناجم عن استخدام الريتينول، أنه يؤثر في بشرة من بدأت استخدامه حديثاً، لكن يبدو، كما اتضح، أنه حتى مستخدمات التريتينوين منذ سنوات، يمكن أن يقعن ضحية للتشقق إذا أهملن تطبيق العلاج المضاد للشيخوخة باستمرار.الاستيقاظ على تهيج ناجم عن الريتينول سيئ بما فيه الكفاية، لكنه أصعب بالنسبة للاتي يحببن وضع المكياج، سواء كنتِ تحبين المرطب الملون، أو واقي الشمس، أو كريم الأساس، فقد تعانين عند تطبيق منتجات العناية بالبشرة الصباحية على بشرة جافة ومُقشرة، لذا عليكِ التعلم كيفية وضع المكياج على بشرة متأثرة بتطبيق الريتينول.كيف تضعين المكياج أثناء تقشير البشرة؟1 . اختيار منتجات المكياج بعناية:قد تعتقدين أن الريتينول هو السبب الوحيد لبشرتكِ الجافة، لكن نوع المكياج الذي تستخدمينه، يمكن أن يزيد الأمور سوءاً، إذ تحتوي بعض كريمات الأساسات، أو حتى المرطبات الملونة، على حمض الساليسيليك، أو مكونات التجفيف الأخرى، التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم البشرة الجافة.لعلاج ذلك، فكري في تجربة المنتجات المصممة للبشرة الجافة، مثل الكونسيلر القائم على الكريم، أو كريم الأساس المرطب. وللحصول على نتائج أفضل، استخدمي كريماً مرطباً بمكونات مهدئة في المناطق ذات الجفاف الشديد.2. تبسيط روتين العناية بالبشرة:العديد من تركيبات العناية بالبشرة ممنوعة عند استخدام الريتينول، لأنها يمكن أن تتفاعل معه، وتؤدي إلى زيادة التهيج أو الجفاف. وقد تزيد بعض المكونات الشائعة الاستخدام، مثل حمض الجليكوليك، أعراض حساسية الريتينول. لذلك، من المهم تجنب تقشير المنظفات أو الأقنعة، حيث تتكيف بشرتكِ مع الريتينول، بدلاً من ذلك قلصي روتين العناية بالبشرة باستخدام الماء العادي للتطهير في الصباح، ومنشفة ناعمة للتقشير بلطف إذا لزم الأمر.3 .تقليل تطبيق الريتينول:على الرغم من أن الريتينول رائع لزيادة دوران الخلايا وتلاشي فرط التصبغ، فإنه يميل أيضاً إلى التسبب في ضيق وتقشير لبعض المستخدمات الجديدات، لهذا السبب يقترح بعض الخبراء تخطي التطبيق يومياً، لتقليل آثار التجفيف، والاكتفاء بيوم أو يومين في الأسبوع، للحصول على النتيجة المرغوب فيها.4 . جربي البدائل:لا يمكن لكل نوع من أنواع البشرة تحمل الريتينول أو الريتينويدات، ولا يوجد سبب لمواصلة استخدام أي منتج للعناية بالبشرة يؤثر في مظهركِ بشكل عام، لذلك يمكنكِ استخدام بدائل أخرى للريتينول، فهناك العديد من المنتجات التي يمكن أن تأخذ مكانه، إذا كنتِ تعانين حساسية الريتينول.إذا وجدت أن الريتينول يجعل بشرتكِ تتقشر بغض النظر عن النصائح التي تجربينها، فقد ترغبين في استكشاف بديل جيد للريتينول، مثل الباكوشيول الذي يعزز البشرة، ويزيد نعومتها، ويقدم تقشيراً لطيفاً أيضاً، أو حمض الأزيليك المقشر اللطيف، الذي يعمل بشكل مشابه للريتينول، ما يدعم دوران الخلايا السريع، وإشراق البقع الداكنة.