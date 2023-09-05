إدارية النواب تطلع على آلية عمل معهد الإدارة العامة

الوكيل الإخباري - اطلعت اللجنة الإدارية في مجلس النواب خلال زيارتها معهد الإدارة العامة، اليوم الثلاثاء، على آلية عمل المعهد والبرامج التي يقدمها لموظفي القطاع العام.

اضافة اعلان



وثمن رئيس اللجنة الإدارية النائب المهندس يزن الشديفات، دور المعهد وأهميته كذراع وطني يسهم في رفد الموظفين بمهارات وأدوات يحتاجونها في مسارات التحديث.



وأشار الشديفات إلى زيارة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد إلى المعهد أخيرا، والتي تعكس أهميته ودوره في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن هذه الزيارة تؤكد حرص سموه على تطوير أداء الموظف العام وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.



وأكد ضرورة تطوير شراكات المعهد مع القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات المتوفرة فيه، مشيرا إلى أن موظف القطاع العام قدم جهودا كبيرة محليا وخارجيا وأثبت قدرته على العطاء والتطور.



وأوضح أن التحديث يتطلب جهدا أكبر في تعزيز مهارات الموارد البشرية وتأهيلها وتعزيز الثقافة المؤسسية لديها، لافتا إلى ضرورة لمس المواطنين للأثر الإيجابي، من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.



وشدد الشديفات على ضرورة أن يعكس موظف القطاع العام الصورة الحقيقية للدولة الأردنية من خلال تعامله بمحيط عمله والجمهور المستفيد، وترك الانطباعات الإيجابية عبر ترميم الموظف وتهيئته بما يتواءم مع التحديث والتطوير المستمر، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب، الذي يحتاج جهدا جمعيا لتحقيقه.



من جهتها، قالت مدير عام المعهد المهندسة سهام الخوالدة، إن المعهد يسعى لتحقيق الأهداف المرجوة لخدمة الوطن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.



وأشارت إلى دور المعهد في خارطة طريق تحديث القطاع العام، خاصة محور الموارد البشرية، لافتة إلى تقاطع دورهم مع المحاور كافة كالهيكلة والحوكمة وصناعة التغيير.



وبينت الخوالدة أن المعهد يحرص على تقديم برامج تهم الموظف الجديد والقديم كذلك، من خلال تزويده بالمهارات والأدوات اللازمة للقيام بمهامه على أكمل وجه، مشددة على ضرورة التوعية بمفهوم الثقافة المؤسسي لدى الموظف، وتحريره من القيود الفكرية القديمة واستبدالها بمفاهيم حديثة تتواءم مع أهداف الدولة في مئويتها الثانية.



من جانبهم، ناقش النواب: رمزي العجارمة، وعودة النوايشة، وفليحة الخضير، مهام المعهد التي يقوم بها وإنجازاته، مشيدين بدوره التنموي والتطويري للموارد البشرية وتأهيلها، لتحسين جودة الخدمات التي يقدمونها للجمهور.



وقدمت مدير تطوير الأداء المؤسسي المهندسة هديل العبداللات عرضا تقديميا لآلية عمل المعهد وهيكله التنظيمي، والبرامج والخدمات التي يقدمها، والفئات المستهدفة، ونسب المشاركة بالدورات بين الماضي والحاضر، والخطة الاستراتيجية للأعوام 2023-2025، والمشاريع المستقبلية.