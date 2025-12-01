الملك يهنئ باليوم الوطني لدولة الإمارات

الوكيل الإخباري- هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني أخاه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

