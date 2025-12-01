مدير الوطني للأمن السيبراني: انخفاض الهجمات السيبرانية منذ بداية العام إلى 3 آلاف هجمة

03:08 م

الوكيل الإخباري- كشف مدير المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس محمد الصمادي انخفاض الهجمات السيبرانية منذ بداية العام الحالي إلى 3 آلاف هجمة.





وقال الصمادي خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الاثنين، إن عدد الهجمات السيبرانية خلال العام الماضي بلغت نحو 6200 هجمة، لافتا إلى أن انخفاض الهجمات يعود إلى زيادة قدرات المراقبة السيبرانية على الشبكات الحيوية وزيادة الوعي لدى الموظفين في مختلف القطاعات.



وأضاف أننا نعمل على مواكبة التطورات التكنولوجية لصد الهجمات السيبرانية، مؤكدا أنه لا بد من تحضير قدرات بشرية أردنية لصد هذه الهجمات.



وأشار إلى المركز يعمل على زيادة الوعي لدى موظفي الدولة وباقي القطاعات لأن 80% من الهجمات السيبرانية سببها نقص الخبرات والقدرات لدى مستخدمي الفضاء الرقمي.



وبيّن أن المركز يعمل على حماية الفضاء السيبراني الأردني وتعزيز قدرته على الصمود بالاعتماد على الكفاءات الأردنية، وذلك لحماية البيانات الرقمية والمساهمة في صمود الخدمات الأساسية مثل الطاقة والاتصالات والمياه والصحة.

