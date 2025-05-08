الأخوة الأردنية العُمانية تلتقي السفير العُماني

12:56 م

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الوكيل الإخباري- التقت لجنة الأخوة الأردنية-العُمانية في مجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة النائب يوسف الرواضية، سفير سلطنة عُمان لدى المملكة الشيخ فهد بن عبدالرحمن العجيلي، ونائب السفير الوزير المفوض يعقوب بن بدر الرقيشي، لبحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، لا سيما على الصعيد البرلماني. اضافة اعلان





وأكد الرواضية خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، والتي أرست دعائمها قيادتا البلدين، مشددًا على أهمية البناء على هذه العلاقات.



ودعا إلى ضرورة تفعيل الاتفاقيات الثنائية، خصوصًا في مجالات الاقتصاد والتجارة والصحة والزراعة والتعليم والبحث العلمي، بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم جهود التنمية المستدامة في كلا البلدين.



من جانبه، أعرب العجيلي عن اعتزازه بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع سلطنة عُمان بالمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدًا أنها تحظى برعاية مباشرة من قيادتي البلدين، وتستند إلى قيم وثقافة وتراث مشترك، ما أسهم في ترسيخ التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.



وأشار العجيلي إلى وجود أكثر من 2300 طالب عُماني يدرسون حاليًا في الجامعات الأردنية، نظرًا لما يتمتع به الأردن من سمعة مرموقة في مجالي التعليم والصحة، إلى جانب البيئة الاستثمارية الجاذبة، خاصة في القطاعين السياحي والاقتصادي، مشددًا على حرص سلطنة عُمان على تعميق هذه الروابط.



بدوره، أكد الرقيشي أهمية تعزيز التعاون في المجال التعليمي، في ظل تزايد أعداد الطلبة العُمانيين في المؤسسات الأكاديمية الأردنية، معتبرًا إياها نموذجًا يحتذى به في التعليم العالي.



بدورهم، أشاد أعضاء اللجنة النواب حياة المسيمي، ونجمة الهواوشة، وأحمد السراحنة بمستوى العلاقات الأردنية-العُمانية، مؤكدين ضرورة توسيع آفاق التعاون البرلماني وتكثيف الزيارات المتبادلة لتبادل الخبرات التشريعية، بما ينعكس إيجابًا على دعم مجالات التنمية وتعزيز التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.