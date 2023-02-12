الإدارية النيابية توصي بإحالة ملف شركة مياه اليرموك للنائب العام

الوكيل الإخباري - أوصت اللجنة الإدارية النيابية بتحويل ملف التعيينات في شركة مياه اليرموك وآبار المياه وكلف تشغيلها والتحصيل ومشاريع العطاءات والتعيينات عليها والمنح والمساعدات والعدادات والمخزون التالف من العدادات إلى النائب العام.

اضافة اعلان



وقال رئيس اللجنة النائب المهندس يزن الشديفات، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة، اليوم الأحد، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة ومساعد الرئيس ذياب المساعيد ووزير المياه محمد النجار ورئيس هيئة المديرين لشركة مياه اليرموك حسين الصعوب، إن هناك تجاوزات في العديد من التعيينات في الشركة، مضيفا أنه بعد مناقشتها قررت اللجنة إحالة توصيتها لمجلس النواب.



وأشار إلى أن الاستعانة بشركة وسيطة لتعيين مدير عام سابق لشركة مياه اليرموك لم يكن قرارا صحيحا.



من جهته، قال الخلايلة إن ملف شركة مياه اليرموك بحاجة إلى إعادة النظر فيه، مشيرا إلى دعم رئاسة المجلس والمكتب الدائم لجهود "الإدارية النيابية".



من ناحيتهم، دعا النواب: خالد الشلول وامغير الهملان واسماعيل المشاقبة وفريد حداد وحابس الشبيب ومحمد جرادات وجميل الحشوش ومحمد المرايات، إلى ضرورة تزويد المواطنين بالمياه، وزيادة عدد ساعات الضخ، ووضع اعلانات واضحة وشفافة عند تعيين الموظفين، مؤكدين أهمية أن

تكون هناك آلية واضحة لإقصاء الموظف وإقالته من الشركة.



النجار من جانبه، قال إن من يُعين مدير عام شركة المياه هو هيئة المديرين وليس الوزارة، مضيفًا أنه تم إلغاء تعيين مدير عام الشركة السابق لعدم قانونيته.



وأشار إلى أن إعلان طلب مدير عام لشركة اليرموك جانبه الخطأ، حيث أن الأصل أن تقوم شركة مياه اليرموك بالإعلان عنه وليس سلطة المياه.



وبشأن الفاقد المائي، أوضح النجار أن الوزارة ستعمل على تقليله من خلال تغيير شبكات المياه القديمة والعدادات التي لا تعمل.



من جهته، أقر الصعوب بوجود هدر مالي ومائي يجب حله، مستعرضا المهام التي تقوم بها الشركة.



وقال إن الشركة مسؤولة عن شبكات مياه بطول 13 ألف كيلو متر في إقليم الشمال تقوم بتزويد المياه لخمسة ملايين مواطن.