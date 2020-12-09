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الأربعاء، 09-12-2020 01:25 م

الإعلان عن جدول أعمال مجلس النواب في أولى جلساته

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الوكيل الإخباري - يفتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، في تمام الساعة 12:30 من بعد ظهر الخميس، الدورة غير العادية لمجلس الأمة التاسع عشر.

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وأعلن مجلس النواب، الأربعاء، جدول أعماله في أول جلسة يعقدها غدا الخميس، بعد صدور إرادة ملكية سامية، بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة غير عادية اعتبارا من العاشر من شهر كانون الأول/ ديسمبر سنة 2020.


ويعقد مجلس النواب جلسته الأولى بعد جلسة الأعيان مباشرة وينتخب المكتب الدائم واللجان الدائمة ولجنة الرد على خطبة العرش بعد أداء القسم الدستوري والدغمي يترأس الجلسة الأولى ما لم يترشح للرئاسة.


ويتولى الرئاسة الأقدم في النيابة، فإن تساوى أكثر من نائب في الأقدمية فالنائب الأكثر نيابة بعدد الدورات، فإن تساووا فالأكبر سنا بينهم، ويساعده أصغر عضوين حاضرين سنا، وإذا تعذر قيام أي منهم بواجبه لسبب من الأسباب يجوز استخلافه بمن يليه سناً، وتنتهي مهمتهم بانتخاب رئيس المجلس سنداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (3) من النظام الداخلي لمجلس النواب.


وتبدأ الجلسة، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، سنداً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (2) من النظام الداخلي لمجلس النواب، ثم تلاوة الإرادة الملكية السامية المتضمنة دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة غير عادية اعتباراً من يوم الخميس الواقع في العاشر من شهر كانون الأول/ ديسمبر سنة 2020 ميلادية.


ويلي ذلك، تلاوة كتاب معالي رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب رقم ت/ 5/ 8/ 1763  تاريخ 15/11/2020، والمتضمن النتائج النهائية للفائزين بالانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر.، يليها حلف اليمين الدستورية من قبل أعضاء مجلس النواب سنداً لأحكام المادة (80) من الدستور والمادة (4) من النظام الداخلي لمجلس النواب بالنص التالي دون زيادة أو نقصان.


واليمين الدستوري يقال خلال: "اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وان اخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام"، يلي ذلك تلاوة الإجازات والاعتذارات. 


بعد ذلك، يجري انتخاب المكتب الدائم سنداً لأحكام الفصلين الثالث والسادس من النظام الداخلي لمجلس النواب؛ (انتخاب رئيس المجلس، انتخاب النائب الأول، انتخاب النائب الثاني، انتخاب مساعدي الرئيس بقائمة واحدة، انتخاب لجنة الرد على خطبة العرش سندا لأحكام المادة (6) من النظام الداخلي لمجلس النواب، وانتخاب لجان المجلس الدائمة سنداً لأحكام المادة (38) من النظام الداخلي لمجلس النواب"، ثم تعيين موعد وجدول أعمال الجلسة المقبلة.


واللجان، هي: "القانونية، المالية، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، الإدارية، التعليم والشباب، التوجيه الوطني والإعلام والثقافة، الصحة والبيئة، الزراعة والمياه والبادية، العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، الطاقة والثروة المعدنية، السياحة والآثار والخدمات العامة، الحريات العامة وحقوق الإنسان، لجنة فلسطين، والمرأة وشؤون الأسرة".


 




 

 


 

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