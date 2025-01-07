"الثقافة والشباب" في الأعيان تطلع على خطط وبرامج الهيئة الملكية للأفلام

الوكيل الإخباري- اطلعت لجنة الثقافة والشباب والرياضة في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتورة هيفاء النجار، خلال لقائها اليوم الثلاثاء، مدير عام الهيئة الملكية الأردنية للأفلام مهند البكري، على خطط الهيئة في تعزيز الثقافة الأردنية، وبرامجها في دعم الشباب والمواهب.

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وتحدثت العين النجار، بحضور عضو مجلس إدارة الهيئة رجا غرغور، عن ضرورة توفير أشكال الدعم كافة للشباب والمواهب الأردنية لما لهم من دور مميز في تقديم شتى أشكال الفنون.



وأشارت إلى ضرورة دعم السردية الوطنية الأردنية من خلال صناعة السينما والأفلام ونشرها محليًا وعربيًا ودوليًا، والتي تسهم في صقل ثقافة الأفراد، وبناء جسور التواصل مع المجتمعات المختلفة.