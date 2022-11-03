الحريات النيابية: نقابة المحامين بيت خبرة مهم

الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية عبدالله ابو زيد إن مجلس النواب ينظر إلى نقابة المحامين الأردنيين كبيت خبرة مهم، مؤكدا حرص اللجنة علـى التنسيق والتشاور المستمر مع كل الجهات الرسمية والمعنية.

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وأشاد أبو زيد خلال زيارة أمس الأربعاء، الى نقابة المحامين بالدور الوطني للنقابة ومساهمتها في عملية البناء والتحديث والتنمية.



وتبادلت اللجنة والنقابة خلال الزيارة الآراء حول عدد من الموضوعات منها قانون منع الجرائم والموقوفون الإداريون وحقوق الإنسان وتطبيق الخدمة المجتمعية كبديل للحبس السالب للحرية.



من جهتهم، دعا النواب زهير السعيدين، هادية السرحان، طالب الصرايرة، وأحمد القطاونة الى نشر الثقافة القانونية في المجتمع وعلى مستوى البيت والمدارس والجامعات.