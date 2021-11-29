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الإثنين، 29-11-2021 11:49 ص

الدغمي: "وصفي التل" بطلاً عروبياً ناضل من أجل الأردن وفلسطين

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رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي


الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي: في هذه الأيام تمر الذكرى الخمسين لاستشهاد البطل الاردني وصفي التل الذي يذكره جميع الاردنيين. اضافة اعلان


وأضاف في مستهل جلسة النواب اليوم الأحد أن وصفي التل  كان رجلا عروبيا وطنيا ناضل من اجل سعادة الامة وازدهارها وناضل من اجل فلسطين وكانت فلسطين هاجسه كما كان الاردن هاجسه الدائم في ان يتطور .

وتابع الدغمي بالقول: وكان ايضا مزارعاً فلاحا يعشق الارض والتراب والزراعة حيث كانت الزراعة والتحريج في عهده  وكل ما نراه من منتجات ونترحم على الشهيد وصفي التل. 

كما قال الدغمي اننا فجعنا بوفاة نجل زميلنا  النائب جميل  الحشوش الذي انتقل الى رحمة الله تعالى بعد صراع مع المرض ولزميلنا الفاضل الصبر والسلوان .

ودعا الدغمي النواب إلى قراءة الفاتحة على روحيهما الطاهرة .

 




 

 


 

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