"الريادة النيابية" توصي بإقرار ميثاق وطني وأخلاقي لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب حسين كريشان، بحضور أمين عام اتحاد الأكاديميين والعلماء العرب الدكتور أحمد العياصرة، والدكتور ماهر سليم، والدكتور صقر العموري.
وأكد كريشان أن اللجنة تؤمن بأهمية التحول الرقمي، بوصفه مشروعًا وطنيًا بامتياز، يرتكز على إعادة هيكلة الأنظمة الإدارية والتشريعية، وتحقيق الشفافية، وتمكين الطاقات الشبابية.
وشدد على ضرورة إدماج الذكاء الاصطناعي في القطاع العام، وتضمين مفاهيم التربية الإعلامية في المناهج الدراسية والجامعية.
من جهتهم، دعا النواب: الدكتور أحمد العليمات، وحامد الرحامنة، وعدنان مشوقة، وفليحة الخضير، إلى تفعيل التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، وتطوير التشريعات ذات الصلة، وتأهيل الأجيال الشابة لاستخدام الذكاء الاصطناعي بالشكل الأمثل.
من جانبه، أكد العياصرة أهمية الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الحياة، مشيرًا إلى ضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي على أسس علمية ومنظمة.
بدوره، شدد سليم على أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل ضرورة، داعيًا إلى إصلاح المنظومة التعليمية لتتماشى مع متطلبات العصر الرقمي، ووضع ميثاق شرف أخلاقي ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي.
من جهته، دعا العموري إلى تأطير استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن مظلة تشريعية مرنة، تضمن حماية البيانات الشخصية، وإعادة النظر في المناهج التعليمية لتتلاءم مع التغيرات التقنية المتسارعة.
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