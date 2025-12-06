المالية النيابية تواصل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2026

وستناقش اللجنة موازنة وزارة الإدارة المحلية، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى سلطة إقليم البتراء التنموية السياحية.
كما ستناقش اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة مع الفريق الاقتصادي الحكومي.
