السبت 2025-12-06 10:46 ص

المالية النيابية تواصل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2026

أرشيفية
السبت، 06-12-2025 09:07 ص

الوكيل الإخباري - تواصل اللجنة المالية النيابية، السبت، مناقشاتها لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.

وستناقش اللجنة موازنة وزارة الإدارة المحلية، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى سلطة إقليم البتراء التنموية السياحية.


كما ستناقش اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة مع الفريق الاقتصادي الحكومي.

 
 


