المالية النيابية تواصل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2026

الوكيل الإخباري - تواصل اللجنة المالية النيابية، السبت، مناقشاتها لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.

وستناقش اللجنة موازنة وزارة الإدارة المحلية، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى سلطة إقليم البتراء التنموية السياحية.