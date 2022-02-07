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الصحة: منتفع التأمين الصحي "العامل" يتحمل 5 دنانير والذي "لا يعمل" 10 دنانير لمن يرغب بإضافة أبناءه

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الإثنين، 07-02-2022 04:48 م

الصحة: منتفع التأمين الصحي "العامل" يتحمل 5 دنانير والذي "لا يعمل" 10 دنانير لمن يرغب بإضافة أبناءه

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الوكيل الإخباري - بحثت لجنة الصحة والبيئة النيابية خلال اجتماعها برئاسة الدكتور فريد حداد، اليوم الاثنين، الملاحظات الواردة لها حول التأمين الصحي.

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وطالب حداد، في اللقاء الذي حضره مدير التأمين الصحي الدكتور نائل العدوان، بضرورة تحسين التأمين الصحي، والخدمات المُقدمة للمواطنين.


وحسب بيان صحفي أصدرته اللجنة، قال العدوان إنه جرى تعديل نظام التأمين الصحي نهاية العام الماضي، بحيث جرى السماح بإضافة الابن الأعزب والابنة العزباء على التأمين الصحي للوالد، وذلك اعتبارا من 17 آذار المقبل، مضيفًا أن المُشترك يتحمل مبلغ 5 دنانير إذا كان يعمل، و10 دنانير في حال كان لا يعمل.

 




 

 


 

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