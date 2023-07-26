الأربعاء 26-07-2023
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الأربعاء، 26-07-2023 02:40 م

الصداقة الأردنية البلغارية في الأعيان تبحث مع السفير البلغاري تعزيز العلاقات الثنائية

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الوكيل الاخباري - بحثت لجنة الصداقة الأردنية البلغارية في مجلس الأعيان برئاسة العين خالد رمضان، خلال لقائها اليوم الأربعاء، السفير البلغاري لدى المملكة ديمتري مايولف، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات كافة خاصة البرلمانية منها.

وتحدث العين رمضان حول العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط المملكة مع بلغاريا على مستوى القيادة والحكومة والشعب، وتشمل مجالات متعددة، لافتاً إلى التنسيق المشترك فيما يخص القضايا الإقليمية والدولية الراهنة لإحلال الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

وأشار إلى دور الأردن المهم في تقديم الخدمات الإنسانية واستضافته للاجئين بالرغم من شح الموارد والإمكانات، مؤكداً أن القضية الفلسطينية تعد المركزية في المنطقة والعالم، وضرورة إنهاء الصراع عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة على التراب الفلسطيني.

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