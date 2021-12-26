الأحد 26-12-2021
الوكيل الاخباري

الرفاعي يدعو الشباب للانخراط في الأحزاب السياسية لتعزيز دورهم باتخاذ القرار

الصداقة البرلمانية مع دول آسيا تبحث والسفير الهندي تعزيز التعاون الثنائي

ولي العهد يزور خلية أزمة كورونا

الارصاد الجوية تحذر من طقس الليلة

الكاز الأكثر تأثراً.. الحكومة رفعت أسعار المحروقات 8 مرات وخفضتها مرة واحدة في 2021

زراعة بصيرا تباشر بإقامة أول متنزه للعائلات

وزير الصحة : الوزارة تعمل على زيادة الابتعاث للاختصاص

روسيا تسجل أدنى حصيلة من إصابات كورونا منذ أيلول الماضي

كلنا الأردن تطلق مبادرة المفرق خضراء

ورشة عمل تأسيسية لإطلاق التحالف الوطني الأردني إنصاف

الأحد، 26-12-2021 06:12 م

الصداقة البرلمانية مع دول آسيا تبحث والسفير الهندي تعزيز التعاون الثنائي

66beb19d-d56e-4d1b-a757-6adff547578f


الوكيل الاخباري - بحثت جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع دول آسيا وأوقيانوسيا، مع السفير الهندي لدى المملكة، أنور حليم، مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بما ينعكس إيجابًا على مصالح البلدين والشعبين الصديقين.اضافة اعلان


وأكد رئيسها النائب الدكتور عبد الرحيم المعايعة، خلال لقائه وأعضاء الجمعية بدار مجلس النواب الاحد السفير أنور حليم، عمق علاقات الصداقة الأردنية الهندية، والتي أرسى دعائمها قيادتا البلدين، مشددًا الحرص على تمتينها والاستفادة من الخبرات والفرص المتاحة في كلا البلدين.

وأبدى إعجابه بالتجربة الهندية على مختلف الصعد، قائلا إننا في الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، نتطلع إلى توطيد العلاقات ما بين عمان ونيودلهي على مختلف الصعد، لا سيما على الصعيد البرلماني والتجاري والزراعي والسياحي والاستثماري.

وأكد المعايعة أهمية توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون تعود بالنفع على البلدين.

كما أكد ضرورة تبادل الخبرات والمعلومات في مواجهة جائحة فيروس كورونا التي أثرت على العالم بأسره.

بدورهم، أشاد النواب: مجدي اليعقوب وإسماعيل المشاقبة وسالم العمري وتيسير كريشان وعبد الرحمن العوايشة وعمر الزيود وخلدون حينا، بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين وسبل الارتقاء بها.

وأكدوا أهمية تعزيز أوجه التعاون في قطاعات التجارة والزراعة والسياحة والاستثمار والتعليم والاقتصاد، لافتين إلى أن الهند دولة رائدة ومتطورة في جميع الميادين وتشكل نموذجًا، ما يتطلب الاستفادة من تجاربها وخبراتها.

من جهته، أشاد السفير الهندي بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، على مختلف المستويات، مشيرًا إلى أن بلاده معنية بتطوير العلاقات المشتركة مع الأردن على مختلف الأصعدة، وخصوصًا على الصعيد البرلماني والاقتصادي والتجاري والاستثماري والزراعي والثقافي والسياحي والتعليمي.

وأشار إلى أن الأردن يعتبر نموذجا في الامن والاستقرار على مستوى العالم، معرباً عن تقدير بلاده لجهود الأردن، بقيادة جلالة الملك، في السعي المتواصل نحو تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد السفير حليم ضرورة تنسيق الجهود بين البرلمانين الأردني والهندي بُغية تحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين.

واستعرض حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين والمشاريع الهندية على الأرض الأردنية، مبدياً استعداده للعمل على فتح آفاق التعاون المشترك بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
414286_1_1622376057

خدمات الأعيان تُناقش تقرير الموارد البشرية لوزارة الأشغال

1640527541520

الإدارية النيابية تطلع على إنجازات وخطط معهد الإدارة العامة

12202119175616545488227

العودات: المستقلة للانتخاب ستنظر بطلبات تأسيس الأحزاب

61c877f7e651e

الزراعة النيابية تواصل لقاءاتها حول اتفاق النوايا

0L5A6224

أبرز تعديلات قانونية النواب على مشروع تعديل الدستور الأردني

122021817217626634224

الضمان: تمديد برنامج استدامة لغاية حزيران المقبل

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2021-12-12 at 2.14.56 PM

الشواربة يتعهد بحل قضية موظفي الأمانة العاملين في مراكز التحصيل

11202119212439314285086

الدغمي: لو طالب ثلث النواب بإقالتي سأستقيل

4-72

نائب: طرح الثقة بالحكومة إذا لم تتراجع عن اتفاق النوايا

WhatsApp-Image-2021-12-06-at-2.57.17-PM

مالية النواب تكثف عملها لمناقشة الموازنة

0L5A0017

"النواب" يواصل انتخاب أعضاء لجانه الدائمة.. أسماء

1120212913422989994142

الدغمي يطالب بتعطيل الأجهزة الخلوية والصفدي للنواب: "احنا مش بمدرسة"