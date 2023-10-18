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الأربعاء، 18-10-2023 04:03 م

الصفدي والسفير الجزائري: مع فلسطين وشعبها حتى نيل حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني

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الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يبذل جهودا كبيرة من أجل وقف العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال في قطاع غزة.

حديث الصفدي جاء لدى استقباله في مكتبه اليوم الأربعاء السفير الجزائري لدى المملكة عبد الكريم بحة، حيث جرى بحث العلاقات المشتركة بخاصة البرلمانية.

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وأكد الصفدي والسفير الجزائري أهمية تحشيد موقف برلماني عربي ودولي لوقف العدوان على قطاع غزة، وشددا على وقوف الأردن والجزائر إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين حتى نيل حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني.

وسلم السفير الجزائري للصفدي رسالة من رئيس المجلس الوطني الشعبي الجزائري إبراهيم بوغالي، دعا فيها لدعم البند الطارئ الذي اقترحه البرلمان الجزائري لتجريم المساس بالمقدسات والرموز الدينية وذلك خلال أعمال اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المنوي عقده في انغولا.


وأكد الصفدي دعمه للمقترح الجزائري، مؤكدا أهمية تنسيق المواقف البرلمانية المشتركة خدمة لصالح وقضايا أمتنا.

 




 

 


 

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