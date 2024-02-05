الصفدي يتسلم من مدير الشؤون الفلسطينية كتاب "المكارم والخطوات الملكية لدعم المخيمات"

الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ثبات الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية وحق الأشقاء في إقامة دولتهم المستقلة، مشدداً على الموقف الأردني الرافض للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، وضرورة إنهاء الحرب التي برهن فيها المحتل أبشع صور الإجرام والإبادة وإرهاب الدولة.

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حديث الصفدي جاء لدى لقائه اليوم الاثنين، في مكتبه بدار مجلس النواب، بمدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، حيث سلمه نسخة من كتاب يتضمن المكارم والخطوات الملكية في دعم مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن في المجالات التنموية كافة.



وأكد الصفدي أهمية استمرار عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والتصدي لكل محاولات تقليص دورها، لما تقوم به من دور مهم في الرعاية الصحية والطبية للاجئين، ولما تمثله من التزام المجتمع الدولي بحقوق اللاجئين السياسية.