الصفدي يهنئ بذكرى المولد النبوي الشريف

واستذكر الصفدي السيرة العطرة لنبي الرحمة، محمد صلى الله عليه وسلم، والتي كانت وستبقى نهج الأمة في التسامح والعدل والدعوة للحق والخير.
وأضاف الصفدي: نستذكر بهذه الذكرى العظيمة، مواقف الهاشميين في الدفاع عن الأمة ، حيث يحمل جلالة الملك عبد الله الثاني أمانة الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في قدس العروبة، قويا صلباً ومن خلفه شعب وفيّ عظيم.
وختم الصفدي تهنئته بالتضرع من العلي القدير أن يعيد هذه الذكرى المباركة على الأمتين العربية والإسلامية بتماسك ومواقف موحدة نصرة لقضاياها العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأن تتوحد الجهود لوقف حرب التوحش والإجرام على غزة.
