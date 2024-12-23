العرموطي يتساءل عن رفع الضريبة على المركبات الكهربائية.. والرئيس يغادر

وقال العرموطي خلال جلسة رقابية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن قرار الحكومة بالرفع جاء بعد رفع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي للضريبة على المركبات الكهربائية الصينية، فهل قرار الحكومة جاء بدافع سياسي أم اقتصادي.
وأضاف أن الخاسر الأكبر من قرار الحكومة برفع الضريبة هو المواطن الأردني في ظل التوجه اليوم نحو استخدام المركبات الكهربائية.
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