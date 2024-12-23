العرموطي يتساءل عن رفع الضريبة على المركبات الكهربائية.. والرئيس يغادر

الوكيل الإخباري- تساءل النائب صالح العرموطي عن السبب الحقيقي لقرار رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية.



وقال العرموطي خلال جلسة رقابية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن قرار الحكومة بالرفع جاء بعد رفع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي للضريبة على المركبات الكهربائية الصينية، فهل قرار الحكومة جاء بدافع سياسي أم اقتصادي.



وأضاف أن الخاسر الأكبر من قرار الحكومة برفع الضريبة هو المواطن الأردني في ظل التوجه اليوم نحو استخدام المركبات الكهربائية.

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