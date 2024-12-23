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العرموطي يتساءل عن رفع الضريبة على المركبات الكهربائية.. والرئيس يغادر

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أرشيفية
الإثنين، 23-12-2024 11:08 ص

الوكيل الإخباري- تساءل النائب صالح العرموطي عن السبب الحقيقي لقرار رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية.

وقال العرموطي خلال جلسة رقابية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن قرار الحكومة بالرفع جاء بعد رفع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي للضريبة على المركبات الكهربائية الصينية، فهل قرار الحكومة جاء بدافع سياسي أم اقتصادي.

وأضاف أن الخاسر الأكبر من قرار الحكومة برفع الضريبة هو المواطن الأردني في ظل التوجه اليوم نحو استخدام المركبات الكهربائية.

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وخلال حديث العرموطي خرج رئيس الوزراء جعفر حسان مما أثار حفيظته، حيث قال النائب: "ما بطلع لرئيس الحكومة يطلع خلال حديث نائب"، فيما أشار رئيس مجلس النواب إلى أن حسان طلب منه وسمح له بالمغادرة.

 
gnews

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