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العودات: إقرار قانون الأحزاب لحظة تاريخية في عُمر الدولة الأردنية ونحن أمام مشروع إصلاحي كبير

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الثلاثاء، 08-03-2022 10:42 م

العودات: إقرار قانون الأحزاب لحظة تاريخية في عُمر الدولة الأردنية ونحن أمام مشروع إصلاحي كبير

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الوكيل الاخباري - قال رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات، مساء الثلاثاء، إن ما جاء في قانوني الأحزاب والانتخاب من ضمانات تؤكد أن الأردن أمام مشروع إصلاحي كبير، وأننا سنصل فيه إلى هدف معين من خلال التدرج المرحلي والوصول إلى برلمان قائم على أساس حزبي.اضافة اعلان


وتابع العودات عبر حديثه لقناة المملكة، أن إقرار مجلس النواب لمشروع قانون الأحزاب يعد لحظة تاريخية بعمر الدولة الأردنية، وأنه يؤسس لمرحلة جديدة وحياة حزبية.


وبحسب العودات فإنه يوجد إرادة سياسية في الأردن ضامنة للعمل الحزبي، وأيضا توفير بيئة حاضنة للعمل الحزبي، وكذلك استقرار تشريعي يتمثل في قانوني الأحزاب والانتخاب.


 




 

 


 

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