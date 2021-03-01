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الإثنين، 01-03-2021 11:46 ص

العودات يهنئ الملك بمناسبة ذكرى تعريب قيادة الجيش العربي

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الوكيل الاخباري - هنأ رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات، جلالة الملك وولي عهده الامين بمناسبة ذكرى تعريب قيادة الجيش العربي، الذي يصادف الاول من آذار من كل عام كحدث راسخ في وجدان الاردنيين جيلاً بعد جيل.

وقال في مستهل جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين، ان القرار الشجاع والحاسم في تعريب قيادة الجيش العربي، الذي اتخذه جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه عام 1956 كان بمثابة حركة تحرر خاضها الراحل العظيم بالتحالف مع جيشه وشعبه، لتعزيز استقلال بلدنا الغالي، وصون كرامة وعزة الأردنيين، وقواتهم المسلحة الباسلة.

وتابع "نحن نستذكر تلك المناسبة العزيزة على الأردنيين جميعا، فإننا نجزي التحية إلى حامل لواء الراية الهاشمية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي أعطى المثل الأعلى في القيادة والريادة والتوجيه لرفاق السلاح من عاملين ومتقاعدين، لتظل عقيدة الجيش منارة هذا الحصن الصامد والمرابط، وتظل بنيته العسكرية إنموذج البذل والتضحية والعطاء في مسيرة التطوير والتحديث والتنمية الشاملة التي يخوضها بلدنا، متغلبا على التحديات والصعاب" .

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المصدر - بترا 

 


 




 

 


 

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