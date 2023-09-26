المالية و"الائتلاف الوطني " النيابيتان تزوران "البترول الوطنية"

الوكيل الإخباري

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- زارت اللجنة المالية وكتلة الائتلاف الوطني النيابيتان اليوم الثلاثاء شركة البترول الوطنية للاطلاع على واقع عملها ونظرتها المستقبلية وخطتها الاستراتيجية للأعوام القادمة.وأكد رئيس كتلة الائتلاف الوطني النيابية المهندس محمد السعودي أهمية الدور الذي تقوم به الشركة لزيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد ورفع القدرة الإنتاجية لحقل غاز الريشة وحسب الخطة الاستراتيجية (2020-2030).واطلع السعودي والنواب: أيوب خميس وتيسير كريشان وناجح العدوان وعودة النوايشة ومحمد الخلايلة وعمر النبر وسليمان أبو يحيى على الوضع المالي لشركة البترول الوطنية ورأس مالها والمشاريع التي تنفذها بالإضافة الى عمليات الاستكشاف والتنقيب عن الغاز الطبيعي وحفر الآبار من النفط ومشتقاته.بدوره قدم مدير عام شركة البترول الوطنية المهندس محمد الخصاونة عرضاً توضيحياً عن الشركة، مشيراً الى انها شركة مساهمة عامة مملوكة بنسبة 99,92% لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية والباقي قطاع خاص.وبين أن رأس مال الشركة يبلغ نحو 15 مليون وهي غير خاضعة لقانون الموازنة العامة ولا لقانون الفوائض المالية ولا يوجد عليها قروض حيث يتم توزيع الأرباح سنوياً والتي وصلت إلى 5 مليون دينار.ولفت الى ان عمل الشركة الرئيسي في منطقة الريشة حيث تبلغ مساحة منطقة الامتياز تسعة آلاف كيلو للعمل هناك للبحث عن الغاز، مؤكداً سعي الشركة لرفع الإنتاجية من خلال زيادة حفر الآبار التي لا تتم الا بعد تنفيذ الدارسات اللازمة، وقد قامت الشركة بالتعاقد مع شركة خدمات حفر لحفر عشرة آبار بهدف زيادة عدد الآبار المحفورة بالحقل وعلى أساس تسليم مفتاح.وفي نهاية الزيارة أكد النواب ضرورة رفع رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم للانتساب في السوق المالي لتتمكن مواصلة دورها على أكمل وجه.