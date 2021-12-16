الخميس 16-12-2021
الوكيل الاخباري

انخفاض نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

الخلايلة يسأل الحكومة عن اتفاقيات المياه مع سوريا

الروابدة: علينا اشراك المواطن بصنع القرار وليس صاحب رأي

8 كتل نيابية تضم 121 نائبا و9 نواب مستقلين في الدورة العادية الأولى

إحالة المحافظ علي ماضي إلى التقاعد

طبيب الفقراء "فارس اشرق لبن" يرحل تاركا وراءه حزناً يخيم على المفرق

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

4,089 مليون مسافر في الأردن منذ بداية العام

الإعلان عن نقاط المنح والقروض الجامعية - رابط

الحموي: المخابز تعمل 24 ساعة.. وزيادة وعي المواطنين في المنخفضات

الخميس، 16-12-2021 03:29 م

المرأة النيابية تستمع لاقتراحات حول المواد المتعلقة بالمرأة في التعديلات الدستورية

WhatsApp Image 2021-12-16 at 3.31.10 PM


الوكيل الإخباري - استمعت لجنة المرأة وشؤون الاسرة النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس برئاسة النائب عبير الجبور الى ملاحظات واقتراحات حول المواد المتعلقة بالمرأة في التعديلات الدستورية.اضافة اعلان


وقالت الجبور، بحضور رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة اليرموك الدكتور وصفي الشرعة، إن الأسباب الموجبة لمشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021 نصت على تمكين المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز دورهم ومكانتهم في المجتمع.

ولفتت الى أن مشروع قانون الانتخاب القادم يعمل على تطوير منظومة العمل السياسي وتعزيز المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية من قبل فئات المجتمع كافة وخاصة المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.

بدوره، قدم الشرعة عددا من الملاحظات والاقتراحات حول المواد المتعلقة بالمرأة الواردة في التعديلات الدستورية، داعيا الى اهمية تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

ولفت الى انه سيزود اللجنة بنسخة حول ابرز التعديلات لدراستها مع اللجنة القانونية النيابية.

حضر الاجتماع النواب: ريما العموش وعائشة الحسنات وهادية السرحان وآمال الشقران ومروة الصعوب.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220201682739168631476

8 كتل نيابية تضم 121 نائبا و9 نواب مستقلين في الدورة العادية الأولى

aZ1EBQURXDYsnjJbuBWGSEgMJhetpOR8bSvOSCd0

الخلايلة يسأل الحكومة عن اتفاقيات المياه مع سوريا

8059558817_266cd849b1_b-e1639664122830

عضو سابق بالمحكمة الدستورية يعلق على إضافة "الأردنيات" للدستور

10202120205432498986271

أقل من 50 نائبا وقعوا على مذكرة رحيل الحكومة.. والمشاقبة يكشف موعد تقديمها

سنا

الجبور تسأل الحكومة عن الاعفاءات الجمركية وحجم التهرب الضريبي

نواب٢

اللجنة القانونية النيابية تواصل مناقشة التعديلات الدستورية

أخبار متعلقة
سنا

الجبور تسأل الحكومة عن الاعفاءات الجمركية وحجم التهرب الضريبي

WhatsApp Image 2021-12-15 at 4.49.44 PM

البرلمانية الأردنية الأوروبية تبحث والسفير النمساوي تعزيز العلاقات

WhatsApp-Image-2021-12-15-at-12.05.03-PM-1

النيابية المشتركة "المالية والاقتصاد والاستثمار" تنتخب رئيسها ومقررها

image - 2021-12-12T140510.060

15 سؤالاً نيابياً حول فيلم "أميرة" - تفاصيل

DFrQhZ528q1Uvt3GOIVkkO7JJoRhcPhk8VdlHh7i

فريحات ينتقد التخبط بالقرارات في التعامل مع جائحة كورونا

4-72

نائب: طرح الثقة بالحكومة إذا لم تتراجع عن اتفاق النوايا