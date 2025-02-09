"المناخ النيابية" تناقش التحديات البيئية والمناخية

03:18 م

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الوكيل الإخباري- أكد رئيس لجنة البيئة والمناخ النيابية، الدكتور حمزة الحوامدة، أن الإطار التشريعي والسياسي المناخي في الأردن يسعى للامتثال للمعايير المعتمدة لمواجهة التغير المناخي، والحفاظ على البيئة، وتعزيز دور الاقتصاد الأخضر. اضافة اعلان





وأوضح الحوامدة، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد مع المدير الإقليمي لهيئة الخدمات الأمريكية، خالد الكوز، والوفد المرافق له، أنه يتم التركيز على تطوير سياسات وطنية متكاملة لمواجهة الأزمات البيئية والمناخية.



وأشار الحوامدة إلى أن التغيرات المناخية أصبحت حقيقة واقعة، وأنها تبرز بشكل ملحوظ في مجالات البيئة، والاقتصاد، والزراعة، وعلوم الأرض.



وأكد أن اللجنة تواصل جهودها لتعزيز التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، مشدداً على ضرورة التنسيق مع كافة المؤسسات البيئية لمواجهة التحديات والحد من آثارها.



ومن جانبهم، أكد النواب الحضور: بدر الحراحشة، حسين كريشان، حكم المعادات، عبد الهادي البريزات، خضر بني خالد، وجهاد عبوي، على أهمية مراجعة التشريعات البيئية من خلال اللجنة، والتنسيق مع الجهات المختصة لصياغة سياسات ملائمة للتطورات المتعلقة بالبيئة والمناخ.



بدوره، أوضح الكوز أن الهيئة الأمريكية هي منظمة غير ربحية تهدف إلى تعزيز العدالة المناخية من خلال التعليم المناخي بالتعاون مع الجامعات الأردنية.



وأضاف أن الهيئة تعمل أيضاً على المناصرة المناخية على المستوى الإقليمي، بالإضافة إلى دعم الشباب لمناقشة قضايا البيئة وتعزيز دورهم في المبادرات المناخية.

