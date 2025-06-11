النائب السعود يثمّن جهود إدارة أمن الجسور في خدمة حجاج فلسطين وتسهيل عبور المسافرين عبر جسر الملك حسين

وخلال الجولة، التقى النائب السعود بمدراء الأجهزة الأمنية العاملين في الموقع، ونقل إليهم تحيات سعادة رئيس مجلس النواب السيد أحمد الصفدي، وأعضاء المجلس، مثمنًا الجهود الكبيرة والمميزة التي تبذلها إدارة أمن الجسور وكافة كوادرها لتسهيل حركة العبور وتقديم أعلى درجات الخدمة للمسافرين، لا سيما خلال موسم الحج، بما في ذلك تجهيز المرافق وتوفير وسائل النقل، وسرعة إنجاز المعاملات.
وتفقّد السعود مرافق مدينة الحجاج في الجسر، والتي تم تهيئتها مسبقًا لتوفير بيئة مريحة وآمنة للحجاج، إذ شملت مرافق إسعاف، وصالات استراحة مزودة بأنظمة تكييف، ومرافق صحية حديثة، بما يعكس الجاهزية العالية والاستعداد الكامل لاستقبال الحجاج.
كما التقى السعود ممثلين عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، وعددًا من حجاج فلسطين أثناء عودتهم، حيث عبّروا عن بالغ شكرهم وامتنانهم لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ولجميع كوادر الأجهزة الأمنية والإدارية في جسر الملك حسين، على ما لمسوه من تسهيلات وإنسانية في التعامل، ورعاية مميزة منذ لحظة عبورهم وحتى عودتهم سالمين.
وأكد السعود، خلال لقائه الحجاج، على المواقف التاريخية الثابتة للأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ودعمه المستمر للشعب الفلسطيني في مختلف المحافل، مشيرًا إلى أن ما يقدمه الأردن من جهود لوجستية وإنسانية هو امتداد للنهج الأردني في نصرة الأشقاء.
من جانبه، أوضح مدير إدارة أمن الجسور، العميد رشيد الشيشاني، أن الإدارة وضعت خطة متكاملة لتسهيل حركة العبور وضمان انسيابية حركة الحافلات والمسافرين دون تأخير، مشيرًا إلى أنه تم استقبال وتسهيل عودة أكثر من 6500 حاج فلسطيني خلال اليومين الماضيين، عبر جهود ميدانية متواصلة ومشتركة من كافة الكوادر الأمنية والخدمية.
وتأتي هذه الجهود ضمن سياسة المملكة الأردنية الهاشمية في تقديم كل أشكال الدعم والتسهيل للأشقاء الفلسطينيين، وتجسيدًا لتوجيهات القيادة الهاشمية الحكيمة في دعم القضية الفلسطينية وخدمة أهلها بكل إمكانات الدولة ومؤسساتها.
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