الأربعاء 09-02-2022
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قائمة بأسماء مراكز التطعيم في محافظات المملكة الخميس
مؤتة والأردنية تبحثان التعاون في مجالات الريادة والابتكار
بلدية غرب إربد تردم 20 بئرا مكشوفة ومهجورة
الناصر: إطلاق الكشف التجريبي التنافسي لطالبي التوظيف السبت المقبل
أخبار الشركات
أخبار الشركات
سامسونج جالكسي S22 و S22+ تقدمان تجربة كاميرا ثورية للتصوير في الليل والنهار
كابيتال بنك يعزز خدماته الرقمية المبتكرة في السوق الأردني ويطلق البنك الرقمي Blink
أطلق العنان للحس الرياضي بداخلك مع ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II
منصّة زين للإبداع تُخرّج فوجاً جديداً من برنامج مجتمع الرياديين الصغار الأردني (YESJO)
كورونا
كورونا
بريطانيا تسجل 276 وفاة و68214 إصابة بكورونا
روسيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بداية الجائحة