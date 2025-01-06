النواب يقرؤون الفاتحة على روح الأميرة ماجده رعد

وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي: الزميلات والزملاء الكرام :
أتقدم باسمكم جميعاً، بأصدق مشاعر التعزية والمواساة من صاحب السمو الملكي الأمير رعد بن زيد، حيث انتقلت إلى رحمة الله تعالى، زوجته المغفور لها بإذن الله الأميرة ماجد رعد، سائلا العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
وأدعوكم لقراءة الفاتحة على روحها الطاهرة
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