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النواب يقرؤون الفاتحة على روح الأميرة ماجده رعد

رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس والحكومة يقرؤون الفاتحة على روح الأميرة ماجدة رعد
رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس والحكومة يقرؤون الفاتحة على روح الأميرة ماجدة رعد
الإثنين، 06-01-2025 10:32 ص
الوكيل الإخباري-   قرأ رئيس وأعضاء مجلس النواب والحكومة الفاتحة على روح الأميرة ماجده رعد في مستهل الجلسة الصباحية اليوم الاثنين.اضافة اعلان


وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي: الزميلات والزملاء الكرام :

أتقدم باسمكم جميعاً، بأصدق مشاعر التعزية والمواساة من صاحب السمو الملكي الأمير رعد بن زيد، حيث انتقلت إلى رحمة الله تعالى، زوجته المغفور لها بإذن الله الأميرة ماجد رعد، سائلا العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وأدعوكم لقراءة الفاتحة على روحها الطاهرة
 
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