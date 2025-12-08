الخشمان: "هل هذه الموازنة تصنع مستقبل الأردن… أم تدير حاضرًا يزداد تعقيدًا؟"

الخشـمان قال بصراحة تحت القبة:
"هل هذه الموازنة تصنع مستقبل الأردن… أم تكتفي بإدارة حاضرٍ يزداد تعقيدًا؟"
وأضاف أن هذا السؤال وحده—وليس غيره—هو ما يحدد إن كان المجلس يناقش وثيقة مالية، أم يناقش قدرة الدولة على التقدم خطوة واحدة نحو اقتصاد منتج ومجتمع مستقر ونمو قابل للاستمرار.
وأكد الخشمان أن قراءة أرقام الموازنة تكشف حقيقة واضحة:
"نحن أمام موازنة تدير الالتزامات… أكثر مما تصنع التحوّل."
المداخلة، التي اعتمدت على طرح سؤال واحد فقط قبل الدخول في تفاصيل الأرقام، حصدت اهتمام النواب والمراقبين، باعتبارها وضعت جوهر النقاش في بدايته:
هل تبني الموازنة مستقبلًا… أم تدير أزمات متراكمة؟
