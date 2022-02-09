الأربعاء 09-02-2022
الوكيل الاخباري

انتقادات نيابية لاذعة للحكومة خلال مناقشة الموازنة.. وهذه أبرز المطالب

بالارقام ... هكذا انفقت الحكومة 60% من المنحة الخليجية خلال عام

مطاعم شعبية ترفع أسعار الشاورما والوجبات السريعة

ارتفاع ايرادات ضمان القروض 16%

خبراء وتجار : لمس انخفاض أسعار السلع يستوجب إعادة النظر بضريبتي الدخل والمبيعات

هل يؤثر التوتر بين روسيا وأوكرانيا على مخزون القمح في الأردن؟

توقعات بزيادة رواتب متقاعدي الضمان 4.70 دينار

مختصون: الحديث حول انتهاء كورونا افتراضي وغير مؤكد

الأرصاد تنشر تفاصيل المنخفض الجوي

تعليق الدوام غداً الخميس في الجامعة الهاشمية

الأربعاء، 09-02-2022 02:57 م

انتقادات نيابية لاذعة للحكومة خلال مناقشة الموازنة.. وهذه أبرز المطالب

0L5A0401


الوكيل الإخباري - وجه النواب انتقادات لاذعة إلى الحكومة خلال اليوم الثالث لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022.

اضافة اعلان

 

وتصدرت ملفات الإصلاح السياسي والاقتصادي، والحد من الترهل الإداري في مؤسسات الدولة، وتشغيل الشباب والمتعطلين عن العمل، وتأهيل البنية التحتية للمرافق الصحية والتعليمية والطرق في المحافظات، حديث النواب تحت قبة البرلمان، اليوم الأربعاء.

 

ووصفوا الموازنة بالعاجزة كونها تذهب للرواتب وخدمة الدين العام دون أدنى محاولات لتحقيق التنمية في المحافظات وإنشاء المشاريع الاستثمارية والاقتصادية وخلق فرص العمل.

 

وقالوا إن الضرائب أرهقت المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وعدم زيادة الرواتب، مطالبين برفع الرواتب لجميع الموظفين والمتقاعدين وخاصة العسكريين والضمان المبكر بما يتناسب مع نسب التضخم.

 

ودعا النواب إلى ضرورة دعم المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم من خلال مشاريع عملية تنهض بالدولة وتقلل من نسب البطالة والتي تقدّر نسبتها بـ23.2%.

 

ورفضوا استمرار نهج الجباية وفرض الضرائب على المواطنين، مشيرين إلى ضرورة مكافحة الفساد واستعادة الأموال التي أخذت دون وجه حق، والعودة عن تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة وتخفيض الضرائب على المحروقات.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A0017

النواب يدعم قرارا للاتحاد الإفريقي نصرة للشعب الفلسطيني

0L5A9955

النواب يواصل مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية

316c145b1bfd8727fcf440954fdcbad9

النائب الصرايرة: المدارس تحتاج 4 آلاف حارس وأصبحت وكراً للحشيش

0L5A0427

المطالب الخدمية والتشغيل وزيادة الرواتب أبرز مطالب النواب خلال مناقشة الموازنة

124638931_160037139179497_5777046498669191699_n

انتخاب الطباشات رئيسا لكتلة الشعب النيابية

0lIrsuThG4IXNmd39xcOcZFYHHios9EuUINeM016

فلسطين النيابية: القدس حاضرة دائما في وجدان الملك

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-01-24 at 11.34.23 AM

نواب يطالبون بعدم رفع أسعار المشتقات النفطية

120224131124633774727

اجتماع نيابي الأسبوع الحالي حول ارتفاع إصابات كورونا

433769_1_1636991213

زيادين يسأل الخصاونة حول عمّان الجديدة

نواب ٢

النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون رخص مهن أمانة عمّان

720202912045422849982

الأعيان يؤجل التصويت على مجمل مواد مشروع تعديل الدستور

9e0fc884-2c03-49e9-aed3-7de4401519bb

العجارمة: لن تمرر الموازنة حتى تلغى التعرفة الكهربائية الجديدة