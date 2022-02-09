انتقادات نيابية لاذعة للحكومة خلال مناقشة الموازنة.. وهذه أبرز المطالب

الوكيل الإخباري - وجه النواب انتقادات لاذعة إلى الحكومة خلال اليوم الثالث لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022.

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وتصدرت ملفات الإصلاح السياسي والاقتصادي، والحد من الترهل الإداري في مؤسسات الدولة، وتشغيل الشباب والمتعطلين عن العمل، وتأهيل البنية التحتية للمرافق الصحية والتعليمية والطرق في المحافظات، حديث النواب تحت قبة البرلمان، اليوم الأربعاء.

ووصفوا الموازنة بالعاجزة كونها تذهب للرواتب وخدمة الدين العام دون أدنى محاولات لتحقيق التنمية في المحافظات وإنشاء المشاريع الاستثمارية والاقتصادية وخلق فرص العمل.

وقالوا إن الضرائب أرهقت المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وعدم زيادة الرواتب، مطالبين برفع الرواتب لجميع الموظفين والمتقاعدين وخاصة العسكريين والضمان المبكر بما يتناسب مع نسب التضخم.

ودعا النواب إلى ضرورة دعم المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم من خلال مشاريع عملية تنهض بالدولة وتقلل من نسب البطالة والتي تقدّر نسبتها بـ23.2%.

ورفضوا استمرار نهج الجباية وفرض الضرائب على المواطنين، مشيرين إلى ضرورة مكافحة الفساد واستعادة الأموال التي أخذت دون وجه حق، والعودة عن تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة وتخفيض الضرائب على المحروقات.