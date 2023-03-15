برلمانية المغرب العربي تشيد بدور السفير الجزائري

الوكيل الإخباري

اضافة اعلان

- أعرب رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع دول المغرب العربي، النائب مجحم الصقور، عن تقديره للجهود التي بذلها السفير الجزائري لدى عمان محمد شريف كورطة أثناء فترة عمله ودوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين وتطويرها بما يحقق المصالح المُشتركة.وأشاد خلال زيارة قام بها الصقور اليوم الأربعاء الى السفارة الجزائرية، ولقائه السفير كورطة بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيراً لبلاده في الأردن، بالدور الكبير الذي قدمه السفير حيث كانت له بصمات واضحة في تعزيز آفاق التعاون المشتركة في المجالات كافة.وأشار الصقور الى إن العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين عمّيقة، ما يدعو إلى تعزيزها في جميع المجالات، ولا سيما البرلمانية منها.وأكد الحرص المستمر من كلا الجانبين على التواصل الدائم حيال أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخصوصا بعد الزيارة الأخيرة للجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع دول المغرب العربي إلى الجزائر، والتي كانت مثمرة لكلا البلدين الشقيقين.وبين الصقور أن العلاقات بين البلدين تشهد مزيدا من النمو والتقدم والازدهار في مختلف المجالات، تجسيدا للطموحات الوطنية والقومية، والتي أسسها قادة البلدين على مختلف الأزمنة، وعززها جلالة الملك عبد الله الثاني وأخوه الرئيس عبد المجيد تبون.وأكد حرص مجلس النواب، على تعزيز العلاقات البرلمانية، وتفعيل عمل لجان الأخوة والصداقة بين المجلسين، بهدف تمتين العلاقات والبناء على ما تم من إنجازات من شأنها الارتقاء بالعلاقات الثنائية وبالعمل العربي المشترك.من جهته، أشاد السفير كورطة بطيب العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين معرباً عن اعتزازه بالمحبة والاحترام الذي لمسه من الأردنيين جميعاً خلال فترة عمله كسفير لبلاده في الأردن مشيداً بما تحقق من تعاون في كل القطاعات.وأكد كورطة أهمية توسيع التعاون المشترك بين البلدين ليشمل قطاعات أخرى، بهدف تحقيق تنمية مشتركة ومتضامنة بما يحقق النماء والرفاه للبلدين والشعبين الشقيقين.