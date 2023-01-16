تطورات العفو العام.. عشرات النواب يوقعون مذكرة وسط أنباء عن عدم وجود نية لإصداره

الوكيل الإخباري - تبنى النائب بسام الفايز، اليوم الاثنين، مذكرة نيابية لاقتراح قانون يسمى (قانون العفو العام لسنة 2023).



ووقع عشرات النواب على المذكرة النيابية وذلك في ظل ارتفاع الأصوات التي تطالب بإصدار العفو العام مؤخرا.



وكان مصدر حكومي نفى في وقت سابق لـ"الوكيل الإخباري"، وجود توجه بإصدار عفو عام في الأردن بالوقت الحالي.



يشار إلى أن آخر عفو عام صدر في الأردن كان في عام 2018، واستثنى كل من جرائم التجسس والخيانة، والإرهاب، والقتل العمد، أو تجارة المخدرات، وهتك العرض.



وبحسب الدستور الأردني فإن العفو العام يمر بمراحل حيث تضع الحكومة مشروع قانون وتحيله إلى مجلس النواب ليوافق عليه، ثم يحتاج إلى موافقة مجلس الأعيان قبل أن يصادق عليه الملك.



وتاليا المذكرة:

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