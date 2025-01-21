تطورات عودة التوقيت الشتوي في الأردن

وقالوا خلال اجتماع للجنة البيئة والمناخ النيابية، اليوم الثلاثاء، إن تثبيت التوقيت الصيفي يترتب عليه أعباءً كبيرة يتحملها طلبة المدارس والجامعات والموظفين الذين يخرجون في وقت مبكر وقبل شروق الشمس مما يعرض حياتهم للخطر بالإضافة لصعوبة العثور على المواصلات في وقت مبكر والمخاوف من حالات عقر الكلاب الضالة.
وأضافوا أن طبيعة الطقس ودرجات الحرارة المنخفضة في فصل الشتاء تختلف عنها في فصل الصيف، لافتين إلى أن تأخر شروق الشمس يعرض حياتهم للخطر ويهدد سلامتهم خاصة في حال تشكل الضباب والصقيع على الطرق أو تساقط الثلوج.
وطالبوا الحكومة بإعادة النظر بقرار تثبيت التوقيت الصيفي على مدار العام والاستجابة للمطالب الشعبية بتغيير التوقيت ما بين الصيفي والشتوي كما درجت العادة في السنوات الماضية.
يشار إلى أن الحكومة غابت عن حضور الاجتماع واقتصر فقط على أعضاء اللجنة وعدد من النواب من خارج اللجنة.
يذكر أن الحكومة قررت في عام 2022 إلغاء العمل بنظام التوقيت الشتوي وتثبيت التوقيت الصيفي طوال العام.
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