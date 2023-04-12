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الأربعاء، 12-04-2023 06:18 ص

جلسة رقابية اليوم تتضمن إجابة الحكومة على 19 سؤالا نيابيا

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الوكيل الاخباري - يعقد مجلس النواب، الأربعاء، جلسة رقابية، تجيب خلالها الحكومة على 19 سؤالاً في قطاعات متعددة أغلبها في القطاع الصحي، وفق جدول أعمال الجلسة.

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ووفق النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن السؤال هو استفهام العضو من رئيس الوزراء أو الوزراء عن أمر يجهله في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصهم أو رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه أو استعلامه عن نية الحكومة في أمر من الأمور.


وتنص المادة من النظام 122، على أنه "عند عرض السؤال والجواب على جدول الأعمال يعطى النائب حق الكلام ثم يعطى الوزير حق الرد، فإذا اكتفى النائب بالرد يغلق بحث الموضوع، وإلا فللنائب حق الكلام مرة ثانية أو تحويل السؤال إلى استجواب".


وتعقد لجنة فلسطين اجتماعا بعد الجلسة مع المدير التنفيذي للصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة.


 




 

 


 

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