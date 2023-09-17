حزب الاتحاد الوطني الأردني يكرم حفظة القرآن والمتفوقين بالثانوية من أبناء الأغوار الشمالية

الوكيل الإخباري - برعاية حزب الاتحاد الوطني الأردني، احتفل أبناء الأغوار الشمالية - قرب مسجد وقاص بتكريم حفظة كتاب الله والمتفوقين في الثانوية العامة. وأُقيم الحفل في الساحة المقابلة لمسجد وقاص، حضره جمع غفير من الأهالي وأعضاء وممثلي الحزاب.



وقد أكد حزب الاتحاد من خلال نائب رئيس المجلس المركزي الكابتن زهير الخشمان راعي الحفل على أهمية الشباب ودورهم في بناء المستقبل، مُشيد بجهودهم، ماكدا على دور الحزب في دعم التعليم وتحفيز الطلاب. وتم خلال الحفل تكريم للطلاب المتفوقين وحفظة القرآن الكريم.



وفي ختام الحفل، أثنى الحاضرون على الدور المتميز الذي يقوم به الحزب في دعم الشباب والتعليم، مُعرِّفين أن الاستثمار في العقول الشابة هو الضمان الحقيقي لتقدم وازدهار الوطن. وحضي الحزب بالتايد الغير مسبوق ترجمت بجملة كبيره من الانتسابات الجديده



ويُعتبر هذا الحفل جزءًا من سلسلة مبادرات حزب الاتحاد الوطني الأردني لتعزيز دور الشباب في المجتمع وتحفيزهم نحو التميز في جميع مجالات الحياة.

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